Mustafa Pektemek'e Eskişehirspor kancası!

Geçen sezon TFF 1. Lig’de beklentilerin oldukça uzağında kalan ve bu sezon tekrardan Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen Eskişehirspor, Mustafa Pektemek için devreye girdi.
Eskişehirspor'un yıllık 1.7 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki Mustafa Pektemek için “Ücretinin yarısını ödeyelim. Bir sene bizde kiralık oynasın” teklifini ilettiği öğrenildi.
Beşiktaş yönetimi ise tecrübeli oyuncuyu bonservisiyle göndermek istemesi nedeniyle teklifi bekletiyor. (Fanatik)
Luciano Moggi: Ronaldo, Juventus için sağlık kontrolünden geçti
UEFA yeni sezonla ilgili tarihi bir karara imza attı
Beşiktaş, Domagoj Vida'nın fiyatını belirledi
Alina Boz, Beşiktaş'ın yeni sezon forma tanıtımında rol aldı
Jack Wilshere Fenerbahçe'den fazladan 4 milyon Euro istiyor
Galatasaray'dan Vincent Aboubakar hamlesi
Phillip Cocu'dan 5 futbolcuya özel ilgi
Galatasaray Badou Ndiaye ile anlaşma sağladı
Lukas Podolski'den Volkan Demirel paylaşımı!
Trabzonspor Aytaç Kara'nın sözleşmesinin feshedildiğini KAP'a bildirdi!
Juventus'tan Cristiano Ronaldo'ya 4 yıl için 120 milyon Euro
Trabzonspor'da ayrılık! Matus Bero, Vitesse'de
Okuyucu Yorumları 0 yorum