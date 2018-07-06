Mustafa Pektemek'e Eskişehirspor kancası!

Geçen sezon TFF 1. Lig’de beklentilerin oldukça uzağında kalan ve bu sezon tekrardan Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen Eskişehirspor, Mustafa Pektemek için devreye girdi.

Eskişehirspor'un yıllık 1.7 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki Mustafa Pektemek için “Ücretinin yarısını ödeyelim. Bir sene bizde kiralık oynasın” teklifini ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi ise tecrübeli oyuncuyu bonservisiyle göndermek istemesi nedeniyle teklifi bekletiyor. (Fanatik)



