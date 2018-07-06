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Mustafa Pektemek'e Eskişehirspor kancası!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 06.07.2018 09:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ta her sezon olduğu gibi geçen sezon da oldukça az maçta forma giyen ve aldığı ücretle taraftarın eleştirilerine maruz kalan Mustafa Pektemek'e TFF 1. Lig ekibi Eskişehirspor talip oldu.

Mustafa Pektemek'e Eskişehirspor kancası!

Geçen sezon TFF 1. Lig’de beklentilerin oldukça uzağında kalan ve bu sezon tekrardan Süper Lig’e çıkmayı hedefleyen Eskişehirspor, Mustafa Pektemek için devreye girdi.

Eskişehirspor'un yıllık 1.7 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki Mustafa Pektemek için “Ücretinin yarısını ödeyelim. Bir sene bizde kiralık oynasın” teklifini ilettiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetimi ise tecrübeli oyuncuyu bonservisiyle göndermek istemesi nedeniyle teklifi bekletiyor. (Fanatik)


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Anahtar Kelimeler:
mustafa pektemek Eskişehirspor Beşiktaş

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