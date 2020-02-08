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Mustafa Reşit Akçay: Bizimki ligde kalma yolculuğu

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 08.02.2020 08:23 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim yolculuğumuz ligde kalma yolculuğu" dedi.

Mustafa Reşit Akçay: Bizimki ligde kalma yolculuğu

Deplasmanda Yeni Malatyaspor galibiyeti ile önemli bir galibiyete imza atan MKE Ankaragücü’nde Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada zor bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirterek, "Bizim yolculuğumuz ligde kalma yolculuğu, elimizden geldiğinin en iyisini yapacağız" ifadelerine yer verdi.

MUSTAFA REŞİT AKÇAY: KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ

'Yeni Malatyaspor karşısında haddimizi bilerek oynadık' diyen Teknik Direktör Akçay, "Sahada iyi durduk. Belki fırsatların bir kısmını iyi değerlendiremedik. Yine de bir golle bu ligde 3 puan almak çok çok önemli. Yarım gol bile çok değerli. Bundan dolayı mutluyuz, arkadaşlarımızı kutluyorum. Yeni Malatyasporlu futbolcularda müsabakaya çok farklı boyutlar getirdiler zaman zaman ama biz bugün daha şanslıydık. Biraz daha istedik sanki Malatyaspor’dan, kazandığımız için mutluyuz" şeklinde konuştu.

Ligde 24 veya aşağısında puanı olan takımların düşme risklerinin olduğunu ifade eden Akçay, "Biz 7-8 müsabaka kazanarak ligde kalacağımızı düşünüyoruz. Böyle bir vizyon oluşturduk, bu kolay mıdır? Hayır, çünkü iç sahadaki müsabakalarımız oldukça zor müsabakalar. Bir fırtına oluştu aşağıda. Girdabı çok fazla olan fırtına olacak, ayakta kalan psikolojik gücü yüksek olan takımlar kalacak. Birçok takım teknik ve taktik olarak iyi durumda. Bu stresi veyahut da bu problemleri çözebilen takımların ligde kalacağını düşünüyorum" diye konuştu.

(İHA)

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