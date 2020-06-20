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Mustafa Reşit Akçay: Kaybettiğimiz için üzgünüz

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 20.06.2020 07:50 | Son Güncelleme

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 28. hafta mücadelesinde Medipol Başakşehir FK’ne 2-1 mağlup olan MKE Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Telafi edecek süremiz var" dedi.

Mustafa Reşit Akçay: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Başakşehir mağlubiyetinin ardından ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Beraberlik golüne kadar olayı çok iyi götürüyorduk. Fiziksel olarak güçlü olduğumuz bir kadroyla sahadaydık. Usta oyuncuları sahneye çıktı ve sonuca gittiler. Oyun bize daha yakın gibiydi. Sonuç olarak onlara daha yakın oldu. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Telafi edecek süremiz var. Bu bizim görevimiz. Büyük bir camiayız. Oyuncularımıza güveniyoruz. Bu tarz durumlarla karşıladık. Tekrar ayağa kalkmak görevlerimiz arasında. Bunun için para alıyoruz zaten. Fikstürümüzün zor olduğunu biliyoruz. Mümkün olduğunca 35-36 sihirli rakama (puana) ulaşmanın bizim görevimiz olduğunu farkındayız" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın hakemini ve ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gol içinde konuşan teknik direktör Akçay, "Ben bu mesleğe başladığım günden itibaren hakem kanadıyla hiç karşı karşıya gelmek istemedim. Onları eleştirmeyi yönetici tarafına bırakıyorum. Kulübün sahibi onlar ve biz işçiyiz. Biz bugün buradayız, yarın başka yerdeyiz. Bu kurum korunması gereken bir kurum. İçindeki elemanlarla ilgili kararı ben vermem. Ben her zaman hakemlerin vicdani olarak yoluna devam etmelerine inanırım. Eğer vicdanı yoksa o onun sorunu" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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