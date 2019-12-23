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Mustafa Sandal Aleyna Tilki'nin arkasından ne anlatmaya çalıştı?

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ÜNLÜLER  | Son Güncelleme

Ünlü isimler Polat Yağcı'nın doğum günü partisine akın etti. Partiye damga vuran an ise Mustafa Sandal'ın Aleyna Tilki'nin arkasında durarak yaptığı hareketler oldu.

Ünlü yapımcı Polat Yağcı, dün akşam yeni yaşını yakın dostlarıyla kutladı. Bir parti yaparak yeni yaşını kutlayan Yağcı'yı aralarında Aleyna Tilki, Demet Akalın, Okan Kurt, Nur Yerlitaş, Mustafa Sandal ve Serkan Kaya gibi bir çok ünlü isim yalnız bırakmadı.

Gecede Mustafa Sandal'ın önünde duran Aleyna Tilki'yi göstererek yaptığı hareketler ise dikkat çekti.

MUSTAFA SANDAL NE ANLATMAYA ÇALIŞTI?

Partide eğlenceli anlar yaşayan ünlü isimler, bir ara piste çıkarak dans etti. Partide olan şarkıcı Erol Köse'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda ise Aleyna Tilki ve Mustafa Sandal'ın arasında yaşananlar dikkat çekti. Genç popçu Aleyna Tilki'nin arkasında durarak alkış tutup eğlenceye dahil olan Sandal, şarkı bitince el hareketleriyle Aleyna Tilki'yi göstererek bir şeyler anlatmaya çalıştı.

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Bu anları Instagram hesabından yayınlayan Köse, "Mustafa Sandal, Aleyna'nın arkasından neyi anlatmaya çalışmakta?" dedi.

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
Kase sağlam usta :D
Aleyna yine iç çamaşırı giymeden gidip milleti coşturmuştur.
içiniz fesat oğlum sizin :)
sarayda kadın günü etkinliğinde de aynısı yapsana seni tokat manyağı yapsınlar
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