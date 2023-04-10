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Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce'ye 'danslı' gönderme! 'Taklitlerinden sakınınız'

10.04.2023 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine adım adım yaklaşırken siyasiler de çeşitli çıkışlarıyla gündem olmaya devam ediyor. Bir süredir, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dans videolarıyla sosyal medyada çokça konuşuluyordu. Son olarak ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'dan İnce'ye dikkat çeken bir gönderme geldi.

Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce'ye 'danslı' gönderme! 'Taklitlerinden sakınınız'

Tüm Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmişken siyaset gündeminde hararetli tartışmalar ve çeşitli polemikler de sürüyor. Özellikle Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dans videolarına ve yaptığı çıkışlara ünlü isimlerden de yanıt geliyordu. Dans videoları sosyal medyada sıkça gündem olan İnce'ye ünlü şarkıcı Mustafa Sandal Twitter'dan çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

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"TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ"

Kendine has tarzıyla pop müziğin tanınan isimlerinden olan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından "Araba" adlı şarkısındaki dansının videosuyla Muharrem İnce'nin dansını yan yana koyarak bir paylaşım yaptı. Sandal paylaşımına "Taklitlerinden sakınınız" notunu ekledi.

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Muharrem İnce Mustafa Sandal sosyal medya ünlü şarkıcı

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