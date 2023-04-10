Mustafa Sandal'dan Muharrem İnce'ye 'danslı' gönderme! 'Taklitlerinden sakınınız'

Tüm Türkiye, 14 Mayıs seçimlerine kilitlenmişken siyaset gündeminde hararetli tartışmalar ve çeşitli polemikler de sürüyor. Özellikle Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin dans videolarına ve yaptığı çıkışlara ünlü isimlerden de yanıt geliyordu. Dans videoları sosyal medyada sıkça gündem olan İnce'ye ünlü şarkıcı Mustafa Sandal Twitter'dan çok konuşulacak bir gönderme yaptı.

"TAKLİTLERİNDEN SAKININIZ"

Kendine has tarzıyla pop müziğin tanınan isimlerinden olan Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından "Araba" adlı şarkısındaki dansının videosuyla Muharrem İnce'nin dansını yan yana koyarak bir paylaşım yaptı. Sandal paylaşımına "Taklitlerinden sakınınız" notunu ekledi.