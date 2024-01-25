Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal cayrokopter kazasında yaralanmıştı! Soruşturma tamamlandı

Muğla'da turistik gezi için havalanan cayrokopter, motor arızası nedeniyle bir tarlaya inmek istedi. Sert iniş sırasında zeytin ağaçlarına da çarpan cayrokopterdeki pilot ile yolcusu yaralandı. Kazada yaralanan yolcunun ise ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma tamamlandı. Savcılık, kazanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen şikayetçi olunmayınca kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Kaza, 15 Haziran 2023’te saat 18.00 sıralarında Menteşe ilçesinin Zeytin Mahallesi, Hayıtlı mevkisinde meydana geldi. Ula'nın Akyaka Mahallesi'nden yolcusu Melis Sandal ile turistik gezi amacıyla havalanan Sinan Yılmaz'ın kullandığı cayrokopter, Gökova Körfezi üzerinde tur atarken bir süre sonra motor arızası yaşandı.

Yılmaz'ın tarlaya kontrollü iniş yapmak istediği cayrokopter, zeytin ağaçlarına çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ile vatandaşlar tarafından cayrokopterden çıkarılan Sinan Yılmaz ve Melis Sandal, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Sol elinde kırık olan Melis Sandal ve kazayı sıyrıklarla atlatan pilot Sinan Yılmaz, tedavileri tamamlanıp taburcu edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olaya ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Savcılık, kazanın üzerinden 6 ay geçmesine rağmen şikayetçi olunmayınca kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verdi.

(DHA)Bu içerik Öznur Yaslı İkier tarafından yayına alınmıştır





