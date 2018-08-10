Mustafa Sandal ve Emina Jahovic gerildi

Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovic, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre, 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerindeydi. Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.

MUSTAFA'YI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi.

Bir anda yerinden kalkan ve sinirlerine hakim olamayıp el hareketleri yapan Jahovic, adeta eski eşini tehdit etti.

SİGARAYI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Yaşadığı gerginlik sonunda morali bir hayli bozulan Mustafa Sandal, içki ve sigara içmeye başladı. Teknenin üst kısmında elini beline atarak stresli bir an yaşayan Sandal, ne yapacağını şaşırdı. İki popçunun, gerginlik sonrası sık sık içki içmesi de dikkatlerden kaçmadı. Tekne içinde pek fazla yan yana gelmemeye çalışan ikili, ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

Akşam saatlerinde tekneden inmek için bir araya gelen ikilinin, birbirlerinin yüzüne bakmaması ve konuşmaması dikkat çekti. Boşanma protokolüne göre tekneyi Emina Jahovıc, yılın 3 ayı istediği şekilde kullanma hakkına sahip.



