MAGAZİN

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic gerildi

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.08.2018 09:24 | Son Güncelleme

Anlaşmalı boşanan Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, geçtiğimiz gün teknede bir araya geldi. İki ünlü teknedeki gergin halleriyle dikkat çekti

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic gerildi

Mustafa Sandal ve boşandığı Sırbistan'lı eşi Emine Jahovic, yollarını ayırdıktan sonra ilk kez bir araya geldi.

bosandiktan-sonra-teknede-bir-araya-gelen-mustafa-11132194_8086_m

Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre, 10 yıllık evlilikleri anlaşmalı boşanma olarak biten ikili, önceki gün Bozburun'da demirli lüks teknelerindeydi. Sabahın erken saatlerinde tekneye ayrı ayrı gelen ikilinin, gergin konuşmaları ve hareketleri dikkat çekti.

bosandiktan-sonra-teknede-bir-araya-gelen-mustafa-11132194_9024_m

MUSTAFA'YI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ

Teknenin üst kısmına oturan ve elinden telefonunu bir an olsun düşürmeyen Emina Jahovic, Mustafa Sandal'ın yanına gelmesi ile iyice gerildi.

bosandiktan-sonra-teknede-bir-araya-gelen-mustafa-11132194_3707_m

Bir anda yerinden kalkan ve sinirlerine hakim olamayıp el hareketleri yapan Jahovic, adeta eski eşini tehdit etti.

SİGARAYI ELİNDEN DÜŞÜRMEDİ

Yaşadığı gerginlik sonunda morali bir hayli bozulan Mustafa Sandal, içki ve sigara içmeye başladı. Teknenin üst kısmında elini beline atarak stresli bir an yaşayan Sandal, ne yapacağını şaşırdı. İki popçunun, gerginlik sonrası sık sık içki içmesi de dikkatlerden kaçmadı. Tekne içinde pek fazla yan yana gelmemeye çalışan ikili, ilginç görüntülerin çıkmasına neden oldu.

2096455_a5c6c596d41c380a2213dae5709f4794_640x640

Akşam saatlerinde tekneden inmek için bir araya gelen ikilinin, birbirlerinin yüzüne bakmaması ve konuşmaması dikkat çekti. Boşanma protokolüne göre tekneyi Emina Jahovıc, yılın 3 ayı istediği şekilde kullanma hakkına sahip.


PARTNERİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttıİşte Benim Stilim'in cesur yarışmacısıydı! Yeşim'in son hali herkesi şaşırttı
Arzum Onan fiziğiyle büyülediArzum Onan fiziğiyle büyüledi
Ebru Yaşar'a eşinden doğum günü sürpriziEbru Yaşar'a eşinden doğum günü sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa sandal Emina Jahovic emina sandal

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'yi karıştıran yolsuzluk iddiası!

AK Parti'yi karıştıran yolsuzluk iddiası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onların doları varsa bizim de halkımız, Allah'ımız var

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

'Rahip Brunson' iddianamesinde gizli tanık 'Dua'dan çarpıcı ifadeler: Armagedon savaşı ve 13. kabile

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Emre Altuğ'dan çocuklarına tartışma yaratan oyuncak

Emre Altuğ'dan çocuklarına tartışma yaratan oyuncak

Merve Sevi ve Çalkan Algün krizi aşamadı! Boşanıyorlar

Merve Sevi ve Çalkan Algün krizi aşamadı! Boşanıyorlar

Dua Lipa konser öncesi et döner ve ayran istedi

Dua Lipa konser öncesi et döner ve ayran istedi

Arzum Onan fiziğiyle büyüledi

Arzum Onan fiziğiyle büyüledi

Ebru Yaşar'a eşinden doğum günü sürprizi

Ebru Yaşar'a eşinden doğum günü sürprizi

Ceyda Düvenci paylaştı 'Ben ve oğlum Ali'

Ceyda Düvenci paylaştı 'Ben ve oğlum Ali'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.