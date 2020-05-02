Mustafa Sandal ve Emina’nın yeniden evlenecekleri iddia edildi

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, karantinada yeniden aşkı buldu. 2018 yılında 10 yıllık evliliklerini noktalayan çift, oğullarının isteğiyle karantinada aynı evde kalmaya başladı.

Sırp basınının aktardığına göre dostlukları yeniden aşka dönüşen eski eşler, ikinci kez nikah masasına oturacak. Eski eşlere yakın bir kaynaktan aktarılan bilgilere göre, karantina sürecini birlikte geçiren çift bir kez daha çok iyi anlaştıklarını gördü. İkilinin arasındaki dostluk yeniden aşka dönüştü.

Sırp basını Emina Jahovic ile Mustafa Sandal’ın yeniden evlenebileceğini de iddia etti.



