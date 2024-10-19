Mustafa Sandal yenidoğan çetesi skandalının ardından Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na fena yüklendi! 'Yapamıyorsan istifa et'

İstanbul'da,'Yenidoğan çetesi' adıyla bilinen suç örgütünün, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarıyla işbirliği yaparak bebek ölümlerine neden olduğu ortaya çıktı.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran bu skandala ünlü isimler de kayıtsız kalamadı. Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na fena yüklendi.

Mustafa Sandal X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; ''Tarihimizin en büyük skandalı patlamış, bebekler para için öldürülmüş, Sağlık Bakanı "Kamuoyu, yenidoğan çetesiyle meşgul ediliyor" diyor.

'YAPAMIYORSAN İSTİFA EDECEKSİN'

Meşgul değil, ana konumuz bu! Biraz da siz meşgul olun ya da istifa edin de hala açık olan o hastaneler kapatılsın ve dışarıda gezen suçlular cezasını bulsun! Yapamıyorsan istifa edeceksin, o koltuğu "meşgul" etmeyeceksin! '' diyerek sert çıktı. Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.