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Mustafa Sarıgül'den yeni 'tokat' videosu! TikTok fenomeniyle çekti

19.04.2022 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sosyal medya fenomeniyle bir araya geldi. Çektiği videolar ile sıkça gündem gelen Sarıgül, TikTok fenomeni Nurseli Aksoy ile buluştu. Fenomen Nurseli Aksoy'in boynuna yazdığı ‘Çağrı Sarıgül’ videoda Mustafa Sarıgül masaya vurarak cevap verdi.

Sosyal medya fenomeni Nurseli Aksoy, Mustafa Sarıgül ile olan videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

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Videoda Nurseli Aksoy'un, boynuna ‘Çağrı Sarıgül’ yazdığı ve “Herkesin derdi ben olmuştum. Gerçekten ben olmuşum” derken Mustafa Sarıgül videoya, “Hiç merak etme ben hepinizin dertlerinin ne olduğunu biliyorum. Bütün gençlerin dertlerini çözmek için mücadele veriyorum” diyerek cevap verdi.

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Mustafa Sarıgül’ün verdiği cevapta yine masaya vurduğu sahne sosyal medyada dikkat çekti.

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tiktok Mustafa Sarıgül
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