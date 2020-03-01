SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Mustafa Yumlu: Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum

Mustafa Yumlu: Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 01.03.2020 16:13 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 24. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup eden Yukatel Denizlispor'da Mustafa Yumlu, maç sonrası açıklamalar yaptı.

Mustafa Yumlu: Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum

Yukatel Denizlispor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendiği maçın ilk golünü atan Mustafa Yumlu, karşılaşma sonrası BeIN Sports'a açıklamalar yaptı.

Futbol konuşmak istemediğini dile getiren Mustafa Yumlu sözlerine Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözünden alıntı yaparak başlarken, "Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözü vardır; 'Biz millet olarak savaşı sevmiyoruz ama söz konusu vatan ise dünyanın şah damarını keseriz.' Biz böyle bir milletiz" dedi.

Tecrübeli savunmacının duygulandığı görülürken, "Bedelli askerlik yaptım ama şu an yemin olsun abdestliyim, İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Bizi göndermezler ama gerekirse o kardeşlerimizin ayakkabılarını, çantalarını temizlerim. Ben kefenimle oraya gitmeye hazırım. Kefenimi giydim, bekliyorum" ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Bülent Uygun Süper Lig ekibinin başına geçtiBülent Uygun Süper Lig ekibinin başına geçti
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
mustafa yumlu Denizlispor BtcTurk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

En Çok Okunan Haberler

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

Sınırdaki çocuklar için yardım istedi! Olumsuz yorumlara yanıtı olay oldu

Rus gazeteci: SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

Rus gazeteci: SİHA bombardımanları savaşın seyrini değiştirdi

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sesleri

Podolski'den Galatasaray itirafı

Podolski'den Galatasaray itirafı

F.Bahçe'de bu sezon bir ilk! Muriqi gerçeği

F.Bahçe'de bu sezon bir ilk! Muriqi gerçeği

Fenerbahçe kötü gidişe devam ediyor!

Fenerbahçe kötü gidişe devam ediyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bülent Uygun Süper Lig ekibinin başına geçti

Bülent Uygun Süper Lig ekibinin başına geçti

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

''Kulübeye gelerek küfür etti''

''Kulübeye gelerek küfür etti''

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mustafa Yumlu: Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum

'Kefenimi giydim, İdlib'e gitmek istiyorum'

Denizlispor'da Rodallega yine sustu

Denizlispor'da Rodallega yine sustu

Bülent Uygun Denizlispor'un başına geçti!

İşte Bülent Uygun'un yeni takımı!

Bülent Uygun Denizlispor'un yeni hocası oldu

Bülent Uygun Süper Lig ekibinin başına geçti

Denizlispor'da favori Tolunay Kafkas

Denizli'de Tolunay Kafkas sesleri

Denizlispor'da Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

Mehmet Özdilek dönemi 15 hafta sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.