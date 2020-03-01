ÖZET | Yukatel Denizlispor 2-0 BtcTurk Yeni Malatyaspor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Maçın 3. dakikasındaki Yukatel Denizlispor atağında, Estupinan'ın uzaktan şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.
dakikada ev sahibi ekipten Barrow'un kullandığı korner atışında, Estupinan'ın kafa ile vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'den döndü. Topla buluşan Mustafa Yumlu'nun şutunda, top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 22. dakikada Yukatel Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun orta sahadan yaptığı uzun vuruşta, kaleci Farnolle topu eliyle son anda üstten kornere çeldi.
dakikada sol çaprazda topla buluşan Estupinan, rakip ceza alanı içerisinde Mina ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Koray Gençerler, VAR kontrolü sonucu pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.
Yukatel Denizlisporlu futbolcular ısınma ve seremoniye üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.
Tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken, maçtan önce stat hoparlörlerinden kahramanlık türküleri yayınlandı. Reklam panolarında, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan askerlerin ismi ve fotoğrafları ile "Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Şehitlerin ismi ve memleketleri tek tek hoparlörden okunurken, tribünlerdeki taraftarlar "Burada" diyerek karşılık verdi.
Tribünlerde, "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev pankart açıldı. Futbolcular, maça "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Maçın başında, şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde seyirciler sık sık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.
(AA)
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