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ÖZET | Yukatel Denizlispor 2-0 BtcTurk Yeni Malatyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 01.03.2020 16:19 | Son Güncelleme

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-0 yendi.

ÖZET | Yukatel Denizlispor 2-0 BtcTurk Yeni Malatyaspor

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 24. haftasında, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Maçın 3. dakikasındaki Yukatel Denizlispor atağında, Estupinan'ın uzaktan şutunda, top kaleci Farnolle'de kaldı.

  1. dakikada ev sahibi ekipten Barrow'un kullandığı korner atışında, Estupinan'ın kafa ile vurduğu meşin yuvarlak, kaleci Farnolle'den döndü. Topla buluşan Mustafa Yumlu'nun şutunda, top üst direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 22. dakikada Yukatel Denizlisporlu Mustafa Yumlu'nun orta sahadan yaptığı uzun vuruşta, kaleci Farnolle topu eliyle son anda üstten kornere çeldi.

  2. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Zeki Yavru'nun köşe atışı sonrası ceza sahası içinde iyi yükselen Barrow'un kafa vuruşunda, top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Mustafa Yumlu, yakın mesafeden kafayla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 45+1. dakikada Estupinan, ceza yayı önünde BTC Türk Yeni Malatyaspor takımından Hadebe'nin yaptığı sert hareket sonucu yerde kaldı. Hadebe, direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Karşılaşmanın ilk yarısını Yukatel Denizlispor 1-0 önde tamamladı.

İKİNCİ YARI

  1. dakikada sol çaprazda topla buluşan Estupinan, rakip ceza alanı içerisinde Mina ile mücadelesinde yerde kaldı. Hakem Koray Gençerler, VAR kontrolü sonucu pozisyonun penaltı olmadığına hükmetti.

  2. dakikada ev sahibi Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Zeki Yavru'nun rakip ceza alanına yaptığı ortada, Rodallega topu kafayla Barrow'a indirdi. Bu oyuncunun altıpas önünde müsait durumda vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 89. dakikada Denizlisporlu Olcay Şahan'ın sağ çaprazdan şutunda, kaleci Farnolle topun sahibi oldu. Karşılaşma Yukatel Denizlispor'un 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

MAÇTAN NOTLAR

Yukatel Denizlisporlu futbolcular ısınma ve seremoniye üzerinde Türk bayrağı bulunan tişörtlerle çıktı.

Tribünler Türk bayraklarıyla donatılırken, maçtan önce stat hoparlörlerinden kahramanlık türküleri yayınlandı. Reklam panolarında, Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırıları sonucu şehit olan askerlerin ismi ve fotoğrafları ile "Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi. Şehitlerin ismi ve memleketleri tek tek hoparlörden okunurken, tribünlerdeki taraftarlar "Burada" diyerek karşılık verdi.

Tribünlerde, "Türk milleti ordusunun yanında" yazılı dev pankart açıldı. Futbolcular, maça "Milletimizin başı sağ olsun" yazılı pankartla çıktı. Maçın başında, şehit askerler için saygı duruşunda bulunuldu. Tribünlerde seyirciler sık sık, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Yukatel Denizlispor BtcTurk Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig

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