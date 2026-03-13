Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı CIA yöneticisinin yazdığı sayfaları tek tek açtı: "Devlet elimizden kayar gider"

Müstafi Tümamiral Cihat Yaycı, CIA eski yöneticileri tarafından yazılan "Türkiye’nin Kürt Meselesi" adlı kitabı masaya yatırdı. GZT'ye konuşan Yaycı, 1998 tarihli kitaptaki çözüm önerilerinin aslında bir "çözülme mimarisi" olduğunu belirterek, "Bu plana uyulursa Türkiye bölünmez, devlet kalmaz!" uyarısında bulundu. Yaycı, kitabın terörist elebaşı Abdullah Öcalan Türkiye’ye getirilmeden hemen önce yazıldığını hatırlattı.

Mustafa Fidan

Haritanın başında programında GZT Yayın Yönetmeni Doğukan Gezer'in sorularını yanıtlayan Müstafi Tümamiral, Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye’nin geleceğine dair tüyleri diken diken eden açıklamalarda bulundu. 1998 yılında Graham Fuller ve Henri Barkey tarafından kaleme alınan "Türkiye’nin Kürt Meselesi" kitabını deşifre eden Yaycı, bugün atılan bazı siyasi adımların ve kullanılan dilin bu kitapla olan benzerliğine dikkat çekti.

CIA BAĞLANTILI "MÜZAKERE" STRATEJİSİ

Yaycı, "Türkiye’nin Kürt Meselesi" kitabının terörist elebaşı Abdullah Öcalan Türkiye’ye getirilmeden hemen önce yazıldığını hatırlattı. Kitabın asıl amacının PKK’yı askeri bir yenilgiden kurtarıp siyasi bir muhatap haline getirmek olduğunu belirten Yaycı, "PKK bir gerçektir, sürece dahil etmelisiniz" şeklindeki ifadelerin bu kitaptan çıktığını vurguladı.

"MECLİS MERKEZLİ ÇÖZÜM" BİR TUZAK MI?

Kitapta yer alan "çözümün meclis çatısı altında yürütülmesi" ve "özel parlamento komisyonları kurulması" önerilerini analiz eden Yaycı, bu yöntemin anayasal düzeni değiştirerek üniter yapıyı zayıflatmak için bir araç olarak kurgulandığını söyledi. Yaycı, sivil toplum ve medyanın da bu süreci halka "normalleştirme" adı altında pazarlamak için kullanılmak istendiğini iddia etti.

"DEVLET ELİMİZDEN KAYAR GİDER"

Türkiye’nin milli devlet yapısının hedef alındığını belirten Cihat Yaycı, şu kritik uyarıyı yaptı:

"Bu kitapta önerilen hususların hayata geçirilmesi durumunda Türkiye bölünmez; Türkiye Cumhuriyeti Devleti elimizin altından kayar gider. Devlet kalmaz!"

HEDEFTE "SİYONİSTAN" PLANI MI VAR?

"Türkiye’nin Kürt Meselesi" kitabında Diyarbakır’ın başkent olarak önerildiğini ve "Büyük Kürdistan" hayalinin Türkiye’ye bir "etki alanı artışı" gibi sunulduğunu dile getiren Yaycı, bunun aslında bölgede İsrail çıkarlarına hizmet edecek bir "Siyonistan" projesi olduğunu öne sürdü.

