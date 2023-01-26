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Müstehcen fotoğrafları yüzünden yargılanan Merve Taşkın beraat etti! Duruşmaya sütyenle geldi

26.01.2023 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Müstehcen fotoğraflarını yayınladığı gerekçesiyle hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Merve Taşkın beraat etti. Sosyal medyada cesur paylaşımlar yapan Taşkın duruşmaya yine oldukça iddialı bir kıyafetle geldi.

Müstehcen fotoğrafları yüzünden yargılanan Merve Taşkın beraat etti! Duruşmaya sütyenle geldi

Müstehcen bulunan kıyafetleri yüzünden yargılanan fenomen Merve Taşkın hakkında karar verildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ikinci celsesi görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Merve Taşkın avukatları Feyza Altun ve Emrah Karatay birlikte katıldı. Taşkın, duruşmaya geldiği kıyafetle dikkat çekti.

Göğsünün yarısı açık şekilde duruşmaya gelen Taşkın beraatini talep etti. Avukatı Feyza Altun, emniyetten gelen yazılara göre adı geçen internet sitesinin bulunamadığını belirterek "Kime ait olduğu belirlenememiştir. Celse arasında ihbar eden tarafından dosyaya müvekkilimin özel bilgileri sunulmuştur. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Suç unsurları oluşmamıştır. Bu nedenle müvekkilimin beraatini talep ederiz" dedi.

SAVCI BERAAT İSTEDİ

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık Taşkın hakkında müstehcen görüntülerini Instagram adlı sosyal medya sitesinde ve yurt dışı merkezli bir internet sitesinde yayınlayarak üzerine atılı müstehcenlik suçunu işlediği iddiasıyla dava açıldığını belirtti. Mütalaada, belirli bir bilimsel ve artistik değeri bulunmayan ve salt cinsel istekleri ve dürtüleri istismar ederek belirli bir kazanç sağlama amacı taşıyan ürünlerin müstehcen olarak kabul edilebileceği, dosyaya yansıyan görüntülerde sanığın tamamen çıplak olduğu fotoğraf ve videoların bulunmadığı, görüntülerin müstehcen nitelik taşımadığı ve suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verilmesi talep edildi.

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Sanık ve avukatları, mütalaaya katıldıklarını belirttiler. Mahkeme, "Müstehcenlik" suçundan dava açılmışsa da atılı suçun unsurları oluşmadığından Merve Taşkın'ın beraatine karar verdi.

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