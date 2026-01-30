Müstehcen görüntüleri internete sızdı! Karadağ karıştıran video... İstifalar peş peşe geldi

Karadağ'da Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve eski istihbarat direktörü Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Bakanlığı’nda genel müdür Mirjana Pajkovic'in gizli bir ilişki yaşadığı ifşa oldu.

YASAK AŞK SKANDALININ GÖRÜNTÜSÜ SIZDI

Yasak aşk skandalının özel görüntüleri internete sızarken, söz konusu videonun sosyal medyada paylaşılması büyük yankı uyandırdı.

PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER

Skandalın ardından önce Vuksic, ardından Pajkovic görevlerinden istifa etti.

‘TEHDİT EDİLDİM’

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yer aldıkları öne sürülen Pajkovic ile Vuksic, birbirlerini kaseti sızdırmakla suçladı.

Görevinden “kişisel nedenlerle” istifa ettiğini açıklayan Pajkovic, savcılığa başvurdu ve kadınlara saldırıya uğradıklarında seslerini yükseltme çağrısı yaptı.

Pajkovic, Vuksic’in kasetle kendisini sessiz kalması için tehdit ettiğini ileri sürdü.

Hukukçu olan Vuksic ise suçlamaları reddetti, telefonunun Pajkovic tarafından çalındığını ve bilinmeyen bir numaradan, anayasa mahkemesinde hâkim adaylığından vazgeçmezse ses kaydının sızdırılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor