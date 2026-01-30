Mynet Trend

Müstehcen görüntüleri internete sızdı! Karadağ karıştıran video... İstifalar peş peşe geldi

Balkan ülkesi Karadağ'da, internete sızan müstehcen görüntüler ülkeyi karıştırdığı. Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve eski istihbarat direktörü Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Bakanlığı’nda genel müdür Mirjana Pajkovic'in birlikte olduğu anların videosu sosyal medyada hızla yayılırken, istifalar ise peş peşe geldi.

Müstehcen görüntüleri internete sızdı! Karadağ karıştıran video... İstifalar peş peşe geldi
Devrim Karadağ

Karadağ'da Cumhurbaşkanlığı Danışmanı ve eski istihbarat direktörü Dejan Vuksic ile İnsan Hakları Bakanlığı’nda genel müdür Mirjana Pajkovic'in gizli bir ilişki yaşadığı ifşa oldu.

YASAK AŞK SKANDALININ GÖRÜNTÜSÜ SIZDI

Yasak aşk skandalının özel görüntüleri internete sızarken, söz konusu videonun sosyal medyada paylaşılması büyük yankı uyandırdı.

Müstehcen görüntüleri internete sızdı! Karadağ karıştıran video... İstifalar peş peşe geldi 1

PEŞ PEŞE İSTİFA ETTİLER

Skandalın ardından önce Vuksic, ardından Pajkovic görevlerinden istifa etti.

‘TEHDİT EDİLDİM’

Sosyal medyada yayılan görüntülerde yer aldıkları öne sürülen Pajkovic ile Vuksic, birbirlerini kaseti sızdırmakla suçladı.

Görevinden “kişisel nedenlerle” istifa ettiğini açıklayan Pajkovic, savcılığa başvurdu ve kadınlara saldırıya uğradıklarında seslerini yükseltme çağrısı yaptı.

Müstehcen görüntüleri internete sızdı! Karadağ karıştıran video... İstifalar peş peşe geldi 2

Pajkovic, Vuksic’in kasetle kendisini sessiz kalması için tehdit ettiğini ileri sürdü.

Müstehcen görüntüleri internete sızdı! Karadağ karıştıran video... İstifalar peş peşe geldi 3

Hukukçu olan Vuksic ise suçlamaları reddetti, telefonunun Pajkovic tarafından çalındığını ve bilinmeyen bir numaradan, anayasa mahkemesinde hâkim adaylığından vazgeçmezse ses kaydının sızdırılmakla tehdit edildiğini iddia etti.

Müstehcen görüntüleri internete sızdı! Karadağ karıştıran video... İstifalar peş peşe geldi 4

Olayla ilgili adli soruşturma sürüyor

Karadağ
