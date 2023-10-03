Müstehcen hali dikkat çekiyordu! Kanye West'in eşi Bianca Censori'nin amcası mafya lideri babası ise...

Rapçi Kanye West ile reality şov yıldızı Kim Kardashian, sekiz yıllık evliliklerini 2021'de bitirmişti. Olaylı geçen boşanma süreci sonrası West bir anda evlendiğini açıklayarak ortaya çıktı.

West ve birkaç yıl boyunca rapçinin moda markası için mimari tasarımcı olarak çalışan Bianca Censori'nin evlilikleri herkesi şaşırttı. Gözler çifte alışmaya çalışırken ikilinin garip ve müstehcen kıyafetleri gündem oldu. Özellikle İtalya'da genç modacı büyük eleştiriler aldı ve hakkında soruşturma açıldı.

Tarzından vazgeçmeyen modacı hakkında bomba bir iddia gündeme geldi. Bianca Censori'nin mafya bağlantılı bir aileden geldiği ortaya çıktı.

Avustralyalı olan Censori'nin amcası Leo Censori'nin 'Melbourne Al Capone'u' olarak nam salmış bir mafya lideri olduğu, babası Elia Leo Censori'nin de eroin ve silah bulundurmaktan hapis cezası aldığı öğrenildi.



