Müstehcen paylaşımı canlı yayında yaptıklarını solladı! Love Island yıldızından nefes kesen duş pozları

Love Island 2021 galibi Millie Court, yarışmada tanışıp aşk yaşamaya başladığı Liam Reardon ile geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıkladı. İkili yarışmaya damga vuran anlara imza atmıştı. Hayatına bekar olarak devam eden Millie Court, duşta gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

25 yaşındaki 2021 Love Island şampiyonu, şeffaf kıyafeti ile yürek hoplattı. Güzel yıldız kendisine destek veren hayranlarına 'Hepinize sahip olduğum için çok şanslıyım' diyerek teşekkür etti.

Ayrılık sonrası bir süre sosyal medyaya ara veren Court, yaşadıklarını sindirmek ve aklını boşaltmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Millie Court, paylaşımlarına ara vermeden devam edeceğini söyledi.



