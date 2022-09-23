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Müstehcen paylaşımı canlı yayında yaptıklarını solladı! Love Island yıldızından nefes kesen duş pozları

23.09.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından biri olan Love Island (Aşk Adası) yıldızlarından Millie Court, programda yaptığı müstehcen hareketlerle hafızalara kazındı. Love Island 2021’i Liam Reardon ile birlikte kazanan Millie Court, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla ayrıldıklarını açıklamıştı. Millie Court, duştan paylaştığı son fotoğraflarıyla Instagram’ı yaktı geçti.

Müstehcen paylaşımı canlı yayında yaptıklarını solladı! Love Island yıldızından nefes kesen duş pozları

Love Island 2021 galibi Millie Court, yarışmada tanışıp aşk yaşamaya başladığı Liam Reardon ile geçtiğimiz günlerde ayrıldıklarını açıkladı. İkili yarışmaya damga vuran anlara imza atmıştı. Hayatına bekar olarak devam eden Millie Court, duşta gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminden kareleri Instagram hesabından paylaştı.

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25 yaşındaki 2021 Love Island şampiyonu, şeffaf kıyafeti ile yürek hoplattı. Güzel yıldız kendisine destek veren hayranlarına 'Hepinize sahip olduğum için çok şanslıyım' diyerek teşekkür etti.

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Ayrılık sonrası bir süre sosyal medyaya ara veren Court, yaşadıklarını sindirmek ve aklını boşaltmak için böyle bir karar aldığını söyledi. Millie Court, paylaşımlarına ara vermeden devam edeceğini söyledi.

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