Müşterileri gasp etti, polisin üzerine pitbull saldı, tutuklandı

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde bar işletmeciliği yapan Engin Karaca, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, iddiaya göre müşterileriyle hesap nedeniyle tartışmaya başladı, yanındaki garsonla birlikte müşterilerin eşyalarını alıp, darp etti. Ali Ayhan ve Ufuk Erson, polise giderek şikayetçi oldu. Engin Karaca, iddiaya göre bara giden polis ekiplerinin üzerine ise pitbull cinsi köpeği saldı, hakaret etti. Karaca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karaca, gasp, yağma, görevli memura mukavemet, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma, tehdit, hakaret ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma iddiaları ile çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Olayın ardından kaçan garson ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

(DHA)

