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  4. 'Mütevazı olmayacağım' dedi ve ekledi... Hamit Altıntop'tan dikkat çeken sözler 'Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok'

'Mütevazı olmayacağım' dedi ve ekledi... Hamit Altıntop'tan dikkat çeken sözler 'Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok'

Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
04.05.2024 12:23
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TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'un yaptığı açıklamalar gündem oldu. Altıntop dikkat çeken konuşmasında "Bu konuda mütevazı olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Hamit Altıntop, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. L1 Üçgen YouTube kanalına konuk olan ve Türk futbolu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanan Altıntop'un o sözleri dikkat çekti.

Altıntop sosyal medyada gündem olan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda mütevazı olmayacağım. Benim Türk futboluna, Türk futbolunun bana ihtiyacı olduğu kadar ihtiyacım yok arkadaşlar. O konuda mütevazı olmayacağım"

Semih Kılıçsoy'la ilgili de konuşan Altıntop şunları dedi:

"Son kampta Semih Kılıçsoy örneği vardı. Semih Kılıçsoy'u çoğunuz tanımadan önce ben tanıyordum. Genç Milli Takım'da oynuyordu. Özelliklerine ve karakterine hakim biri olarak bunları biliyorduk. Ama şimdi Beşiktaş'ta oynamaya başlarken çok önemli ve değerli olduğunun farkına varan insanla şimdi bizi yargılıyor. 'Niye A Takım'da oynamıyor' veya oynatmayacaksınız almayın. Arkadaşlar insanlar bir şeyi unutuyor. Biz Milli Takım'a, Türk bayrağına hizmet ediyoruz. Orada sorumluluğumuzun farkındayız. Biz sizleri de temsil ediyoruz. O hassasiyetle olaya giriyoruz.

Beşiktaş tarafından mobbing kelimesi kullanıyor. Mobbing ne ya! Yani sizin oyuncunuz Ümit Milli Takım'da 2 Avrupa maçına çıkıyor ve gol de atıyor. Öyle bir platformda gol atıyor ki değeri artıyor. Ve biz bu şekilde onu geleceğe daha iyi hazırlayacağımıza inanıyoruz. Çünkü geçmişte örnekler var. O formayı erken elde eden piyasadan kayboluyor. Buna Montella ile birlikte karar verdik. O kararı kendisine ilk günden ilettik.

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"BÖYLE BİR TEPKİ GELMESİ İNANILMAZ ŞAŞIRTICIYDI"

Maksat ortamı görmesi, ortamı hayal etmesi, hocanın da Semih'i tanıması. Hemen böyle büyük bir top yapıldı, balon yapıldı. Semih belki kendi kulübünden yazın ayrılabilir ama Milli Takım'dan ayrılmayacak. İnsanlar bu püf noktasını unutuyor. Biz onunla ömür boyu beraber olacağız. O şu anda takımından ayrılıp başka kulübü temsil edebilir. Biz bu hassasiyetle oyuncularımıza yanaşıyoruz. Böyle bir tepki gelmesi inanılmaz şaşırtıcıydı."


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