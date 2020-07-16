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Mutfağı küçük olanlar için alternatif depolama alanları! Sonuç harika olacak...

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

Minicik bir mutfağa tüm eşyaları sığdırmakta zorlanıyorsanız bu yazı size hitap ediyor. Küçük mutfaklar için alternatif depolama alanlarını derlediğimiz bu yazı sayesinde siz de mutfağınızın karmaşasından kurtulacak ve çok daha fonksiyonel bir mutfağa sahip olacaksınız. İşte problemlerinize çözüm sunacak depolama alanları!

Mutfağı küçük olanlar için alternatif depolama alanları! Sonuç harika olacak...

Tencereler, tavalar, porselen takımları, çatal kaşık seti derken mutfağınız dolup taştı mı? Dert etmeyin, siz de alternatif depolama alanları kullanarak mutfağınızda daha fazla eşya için yer açabilirsiniz. Tüm fikirleri inceleyelim, belki de aradığınız çözüm buradadır.

MUTFAK MASASI DEĞİL, BAR MASASI!

Mutfak masası, her ne kadar çok kullanışlı olsa da sandalyelerle birlikte mutfağınızda büyük bir alan kaplar. Kalabalık gruplarda salonda bulunan yemek masasını kullanan çiftler için bar masaları güzel bir alternatif. Alt kısmı dolap ya da çekmece olarak kullanılabilen bir bar masası seçtiğinizde, hem saklama hem de yemek alanı işini tek eşyayla halledeceksiniz.

BOŞ ALANLARI KİLERE ÇEVİRİN!

Pek çok mutfakta işe yaramayan, buzdolabının ya da mutfak dolabının yanında bulunan boş ve yüksek bir alan bulunur. Eşya koymak için genellikle yetersiz olan bu ölü alanları saklama alanına dönüştürebilirsiniz. Bu tarz yüksek alanlar, raylı sisteme sahip raf inşa etmek için idealdir. Bir marangozla görüşerek boş alanın ölçüsüne uygun bir raylı raf yaptırabilirsiniz. Bu tarz raflar dar olsa da baharat ve baklagilleri muhafaza etmek için eşsiz seçimlerdir.

Elinizde bulunan yüksek olmasa dahi raylı sistem uygulandığı sürece hiçbir problem oluşmayacaktır. Üstelik raylı dolaplar, kapak derdi olmadığı için mutfak alanını işgal etmezler.

KAPAKLAR DA DEPOLAMA ALANI OLABİLİR!

Mutfağınız gerçekten küçükse yaratıcı çözümler bulmak kaçınılmazdır. Yaratıcı çözümler için ise tüm alanlardan verim almak önemlidir. Kapaklarınızı depolama alanına dönüştürmek için uygulayabileceğiniz birden fazla yöntem mevcut. İlk olarak, kapakların iç kısmına minik askılar yapıştırabilirsiniz. Bu askıları, raflara sığmayan kepçeler ve maşaları asmak için ya da kupa bardaklarınızı saklamak için kullanabilirsiniz. Dolabın içi derin değilse, küçük ebatlarda eşyalar asmanız gerekebilir.

Bir diğer yöntem ise derin dolaplarda kapağa raf yerleştirmektir. Kapağı kapattıktan sonra dolabınızda yeterli alan kalıyorsa kapak içlerine metal sepetler yerleştirerek raf yapabilirsiniz. Yapıştırmak yeterli gelmiyorsa monteleme işlemi de uygulayabilirsiniz. Bu tarz sepetli raflar baklagilden baharatlara dek pek çok eşyaya ev sahipliği yapabilir.

SEPETLERDEN FAYDALANIN!

Dolap içlerinde ufak tefek eşyaları düzenli bir şekilde muhafaza etmek zor olabilir. Üst üste koyunca da çirkin bir görüntü oluşur. Bu sebeple, hasır sepetlerden faydalanarak düzen ve alanı bir araya getirebilirsiniz. Duvar raflarında da aynı şekilde sepet kullanarak pek çok ürünü muhafaza edebilirsiniz.

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