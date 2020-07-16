Mutfağı küçük olanlar için alternatif depolama alanları! Sonuç harika olacak...

Tencereler, tavalar, porselen takımları, çatal kaşık seti derken mutfağınız dolup taştı mı? Dert etmeyin, siz de alternatif depolama alanları kullanarak mutfağınızda daha fazla eşya için yer açabilirsiniz. Tüm fikirleri inceleyelim, belki de aradığınız çözüm buradadır.

MUTFAK MASASI DEĞİL, BAR MASASI!

Mutfak masası, her ne kadar çok kullanışlı olsa da sandalyelerle birlikte mutfağınızda büyük bir alan kaplar. Kalabalık gruplarda salonda bulunan yemek masasını kullanan çiftler için bar masaları güzel bir alternatif. Alt kısmı dolap ya da çekmece olarak kullanılabilen bir bar masası seçtiğinizde, hem saklama hem de yemek alanı işini tek eşyayla halledeceksiniz.

BOŞ ALANLARI KİLERE ÇEVİRİN!

Pek çok mutfakta işe yaramayan, buzdolabının ya da mutfak dolabının yanında bulunan boş ve yüksek bir alan bulunur. Eşya koymak için genellikle yetersiz olan bu ölü alanları saklama alanına dönüştürebilirsiniz. Bu tarz yüksek alanlar, raylı sisteme sahip raf inşa etmek için idealdir. Bir marangozla görüşerek boş alanın ölçüsüne uygun bir raylı raf yaptırabilirsiniz. Bu tarz raflar dar olsa da baharat ve baklagilleri muhafaza etmek için eşsiz seçimlerdir.