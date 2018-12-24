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Mutfağımızın yıldızı beyaz sirkeyi asla kullanmamanız gereken 4 şey

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.12.2018 16:42 | Son Güncelleme

Beyaz sirke mutfaklardan çıkıp tüm evi etkisi altına almış yıldız bir ürün haline geldi son zamanlarda. Özellikle temizlik söz konusu olduğunda birçok şeyin üstesinden gelen beyaz sirkeyi aslında hiçbir şekilde kullanmamanız gereken 4 yer var. Bir şeyleri doğal yolla temizleyeyim derken çok daha kötü hale getirmeyin sevgili okur...

Mutfağımızın yıldızı beyaz sirkeyi asla kullanmamanız gereken 4 şey

Demir tencere ve tavalar

demir
Mutfakta en sık kullandığımız ürünlerdir demir tencere ve tavalar. Ancak beyaz sirke kullanarak demir ürünlerinizi temizliyorsanız çok büyük hata yapıyorsunuz. Bunun iki nedeni var; sirke içindeki asit yapışmaz yüzeyleri bozar ve sonuç olarak tencere, tavalar işlevselliğini kaybeder. İkinci bir neden ise beyaz sirke demir ürünlerde lekeler bırakır ve bunlar asla giderilemez.

Yiyecek - içecek lekeleri

leke
Gıda lekeleri nerede olursa olsun, beyaz sirke bunları sökmek için doğru bir ürün değildir. Tam tersi etki gösterir, yani şöyle; gıda lekelerini harekete geçirerek sökülmelerini çok daha zor hale getirir.

Granit ve mermer yüzeyler

mermer
Bu yüzeyleri asidik ürünlerle temizlerseniz iyi sonuçlar alamazsınız. Mermer ve grabit yüzeylerin dış görünümlerini bozabilirsiniz. Aynı şekilde limon ve karbonat da bu yüzeyler için doğru seçim değildir. En iyisi granit ve taş yüzeyler için özel temizlik malzemelerine başvurmanız.

Parke zeminler

zemin
Parke zeminlerin üzerini beyaz sirke ile silmek renk bozulmalarına neden olabilir ya da parke üzerinde hiçbir şekilde çıkmayan lekelere neden olabilir. Aynı durum ahşap mobilyalarınız için de geçerlidir.

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Anahtar Kelimeler:
beyaz sirke beyaz sirke ve temizlik

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