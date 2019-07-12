YEMEK

Mutfağın yıldızı olmak isteyenler için 5 muazzam tüyo

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 12.07.2019 16:09 | Son Güncelleme

Hamaratlık konusunda boyut atlamak istiyorsanız bu gizli kalmış 5 ipucunu öğrenmelisiniz!

Mutfağın yıldızı olmak isteyenler için 5 muazzam tüyo

Mutfakta geçireceğiniz zamanı aza indirip üstelik bir de lezzetli yemekler yapmaya ne dersiniz? O halde bu bilgiler tam size göre.

Yapışkan malzemeleri tariflerinize kolayca ekleyin
iStock-520733611
Bal, pekmez, reçel gibi malzemelerin tariflere eklenmesi he zaman sorundur. Eklemek istediğiniz yapışkan malzemenin birçoğu kapta kalır. Bunun önüne geçmek için yapmanız gereken şey, kullanacağınız kabı öncesinde sıvı yağ ile yağlamak. Sonrasında malzemeyi kolay bir şekilde aktarabilirsiniz.

Tatlılara tuz eklemeye ne dersiniz?
iStock-1051727580 (3)
Özellikle kakaolu tatlılar için bu kural geçerli. Kakaolu tatlıların içine bir miktar tuz serperek aromalarını daha belirgin hale getirebilirsiniz.

Bayat ekmeğe ihtiyacınız var ise;
iStock-679510348 (11)
Bayat ekmek bazı tariflerin aranan malzemesidir. Ancak bayat ekmek her zaman evde olmayabilir. Eğer evinizde bayat ekmek yoksa evdeki ekmeği parçalara ayırın ve pişirme kağıdının üzerine koyarak fırına verin. Kuruyuncaya kadar pişirin. Oldu size bayat ekmek!

Kapaksız tavaları atmayın
iStock-1017647686 (2)
Hepinizin evinde muhakkak kapağı kaybolmuş ya da kırılmış, tava veya tencere bulunur. Onları rafa kaldırmak yerine yemek pişirirken ve saklarken büyük boy alüminyum folyo kullanarak onları sarabilirsiniz.

Dondurma kaşıklarınız artık bükülmeyecek

iStock-946097778 (1)

Buzluktan çıkan dondurmayı yemek biraz zorlayıcı olabilir. Hatta taş gibi donan dondurmayı yerken kaşıklar bükülebilir! Bunun üstesinden gelmek için dondurma kabını buzluğa koymadan önce kilitli buzdolabı poşetine yerleştirin ve ağzını kapatın. Bu şekilde dondurma yumuşaklığını koruyacaktır.


PARTNERAudi'de müthiş yenilik!Audi'de müthiş yenilik!
Şeytanın aklına gelmez! Gözümüzü böyle boyuyorlarŞeytanın aklına gelmez! Gözümüzü böyle boyuyorlar
Haftada 6 kez içtiğinizde öyle bir etkisi var ki!Haftada 6 kez içtiğinizde öyle bir etkisi var ki!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pratik bilgiler mutfak tüyoları pratik mutfak tüyoları

En Çok Okunan Haberler

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Tuba Büyüküstün ve Umut Evirgen uçakta kavga etti! 'Bıktım senden'

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Survivor'ın güzel ismi Beşiktaş'ın yeni yengesi oldu!

Şeyma Subaşı'dan Ibiza'da tatil pozları

Şeyma Subaşı'dan Ibiza'da tatil pozları

Makyajsız haliyle şoke etti!

Makyajsız haliyle şoke etti!

Ahmet Kural’ın eski halinden eser kalmadı

Ahmet Kural’ın eski halinden eser kalmadı

Itır Esen'e anne engeli!

Itır Esen'e anne engeli!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aralıklı oruç tip 2 diyabete karşı koruyucu olabilir

Hem zayıflatıyor hem de o hastalığı ortadan kaldırıyor

Sofraların parlayan yıldızı probiyotikler

Uzmanlar açıkladı! Sofraların parlayan yıldızı oldu

Şeytanın aklına gelmezdi! Yiyeceklerde yapılan bu hileler hepimizi şaşırttı

Şeytanın aklına gelmez! Gözümüzü böyle boyuyorlar

Papatya çayı içmenin sağlığa olan 8 faydası

Haftada 6 kez içtiğinizde öyle bir etkisi var ki!

Günde 1 adet salatalık yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 değişiklik

Günde 1 adet salatalık yediğinizde vücudunuzda oluşacak 8 değişiklik

Sapından suyuna kadar şifacı: Yaz güzeli kiraz yemeniz için 7 neden

Ağrı kesiciden 10 kat daha etkili!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.