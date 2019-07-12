Mutfağın yıldızı olmak isteyenler için 5 muazzam tüyo

Mutfakta geçireceğiniz zamanı aza indirip üstelik bir de lezzetli yemekler yapmaya ne dersiniz? O halde bu bilgiler tam size göre.

Yapışkan malzemeleri tariflerinize kolayca ekleyin



Bal, pekmez, reçel gibi malzemelerin tariflere eklenmesi he zaman sorundur. Eklemek istediğiniz yapışkan malzemenin birçoğu kapta kalır. Bunun önüne geçmek için yapmanız gereken şey, kullanacağınız kabı öncesinde sıvı yağ ile yağlamak. Sonrasında malzemeyi kolay bir şekilde aktarabilirsiniz.

Tatlılara tuz eklemeye ne dersiniz?



Özellikle kakaolu tatlılar için bu kural geçerli. Kakaolu tatlıların içine bir miktar tuz serperek aromalarını daha belirgin hale getirebilirsiniz.

Bayat ekmeğe ihtiyacınız var ise;



Bayat ekmek bazı tariflerin aranan malzemesidir. Ancak bayat ekmek her zaman evde olmayabilir. Eğer evinizde bayat ekmek yoksa evdeki ekmeği parçalara ayırın ve pişirme kağıdının üzerine koyarak fırına verin. Kuruyuncaya kadar pişirin. Oldu size bayat ekmek!

Kapaksız tavaları atmayın



Hepinizin evinde muhakkak kapağı kaybolmuş ya da kırılmış, tava veya tencere bulunur. Onları rafa kaldırmak yerine yemek pişirirken ve saklarken büyük boy alüminyum folyo kullanarak onları sarabilirsiniz.