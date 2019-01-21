Mutfağınızda onlara yer açın! Doktorlar şifayı kapınca bu 10 besine sarılıyor

Bağışıklık sisteminiz zayıfladığınızda bazı hastalıklar gün yüzüne çıkar. Vücudunuz bu dönemde mikroplarla savaşmak için oldukça zorlanır. Vücut, daha fazla kaloriye ihtiyaç duyar ve bunun için iyi bir beslenme planı oluşturmanız gerekir. İşte bu aşamada devreye giren 10 besin var! Soğan Anti-viral ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olan soğan, enfes bir antioksidan kaynadığır. İçerdiği kuersetin sayesinde hastalık semptomlarını hafifletir ve iltihap sökücü etkiye sahiptir. Tavuk suyuna çorba Kış aylarının vazgeçilmez içeceğidir tavuk suyuna çorba. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı doğal bir şifacıdır. Gribal enfeksiyonları çok kısa süre atlatmanıza yardımcı olur.Tavuk suyu çorbası, beyaz kan hücre üretimini destekliyor. Bu sayede gribe yakalanmak biraz daha zorlaşıyor. Bazı hastalıklar vücutta su kaybına neden olur, örneğin ishal. Bu durumlarda vücut inanılmaz halsiz kalır ve tansiyon düşüklüğü yaşanır. Bu süreçte sıvı tüketmek, vücutta bulunan alerjenler ve yabancı etklenlerle mücadele eder. Vücudun kaybettiği sıvıyı tavuk suyuna çorba geri kazandırır.

Hatta tavuk suyuna çorba İbn-i Sina'nın tedavi yöntemlerinden biriydi.

Bal Öksürük tedavisi için bu doğal şeker bombasından faydalanabilirsiniz. Tedavi amaçlı olması için kestane balını tercih edebilirsiniz. Her sabah bir tatlı kaşığı kestane balı size iyi gelecektir. Bonus: Öksürğü kesen siyah turp Çilek Portakaldan daha fazla C vitamini içeren çilek, iyi bir antioksidan kaynağıdır. Boğaz ağrılarını hafifletmeye yarayan çilek, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun için taze bir şekilde tüketebilir ya da tatlılarınıza katabilirsiniz. Bonus: Tatil tatlısı Tam da miniklerin 15 günlük tatiline uygun enfes bir tarif :) Mantar D vitamini yönünden güçlü olan mantarı özellikle kış aylarında tüketmemiz gerekiyor. Çünkü bu dönemde güneşten sağladığımız D vitaminini alamayız ve vücudumuzdaki eksikliği besinlerle giderebiliriz. D vitamini eksikliği depresyona neden olabilir. Bunun için kış aylarında haftada 2 kez mantar tüketimi önemli. Yeşil çay Soğuk algınlığı etkilerinden kurtulmak için yeşil çay tüketimi son derece önemli. Yapılan çalışmalar, yeşil çayın boğaz ağrısına, öksürüğe ve burun akıntısına iyi geldiğini ortaya koydu. Ketaşin ve teanin maddesi içeren yeşil çay, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluyor.