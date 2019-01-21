Mutfağınızda onlara yer açın! Doktorlar şifayı kapınca bu 10 besine sarılıyor

Bağışıklık sisteminiz zayıfladığınızda bazı hastalıklar gün yüzüne çıkar. Vücudunuz bu dönemde mikroplarla savaşmak için oldukça zorlanır. Vücut, daha fazla kaloriye ihtiyaç duyar ve bunun için iyi bir beslenme planı oluşturmanız gerekir. İşte bu aşamada devreye giren 10 besin var!
Anti-viral ve anti-enflamatuar özelliklere sahip olan soğan, enfes bir antioksidan kaynadığır. İçerdiği kuersetin sayesinde hastalık semptomlarını hafifletir ve iltihap sökücü etkiye sahiptir.
Kış aylarının vazgeçilmez içeceğidir tavuk suyuna çorba. Üst solunum yolları enfeksiyonlarına karşı doğal bir şifacıdır. Gribal enfeksiyonları çok kısa süre atlatmanıza yardımcı olur.Tavuk suyu çorbası, beyaz kan hücre üretimini destekliyor. Bu sayede gribe yakalanmak biraz daha zorlaşıyor. Bazı hastalıklar vücutta su kaybına neden olur, örneğin ishal. Bu durumlarda vücut inanılmaz halsiz kalır ve tansiyon düşüklüğü yaşanır. Bu süreçte sıvı tüketmek, vücutta bulunan alerjenler ve yabancı etklenlerle mücadele eder. Vücudun kaybettiği sıvıyı tavuk suyuna çorba geri kazandırır.
Hatta tavuk suyuna çorba İbn-i Sina'nın tedavi yöntemlerinden biriydi.
Öksürük tedavisi için bu doğal şeker bombasından faydalanabilirsiniz. Tedavi amaçlı olması için kestane balını tercih edebilirsiniz. Her sabah bir tatlı kaşığı kestane balı size iyi gelecektir.
Bonus:
Öksürğü kesen siyah turp
Portakaldan daha fazla C vitamini içeren çilek, iyi bir antioksidan kaynağıdır. Boğaz ağrılarını hafifletmeye yarayan çilek, düzenli tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bunun için taze bir şekilde tüketebilir ya da tatlılarınıza katabilirsiniz.
Bonus: Tatil tatlısı
Tam da miniklerin 15 günlük tatiline uygun enfes bir tarif :)
D vitamini yönünden güçlü olan mantarı özellikle kış aylarında tüketmemiz gerekiyor. Çünkü bu dönemde güneşten sağladığımız D vitaminini alamayız ve vücudumuzdaki eksikliği besinlerle giderebiliriz. D vitamini eksikliği depresyona neden olabilir. Bunun için kış aylarında haftada 2 kez mantar tüketimi önemli.
Soğuk algınlığı etkilerinden kurtulmak için yeşil çay tüketimi son derece önemli. Yapılan çalışmalar, yeşil çayın boğaz ağrısına, öksürüğe ve burun akıntısına iyi geldiğini ortaya koydu. Ketaşin ve teanin maddesi içeren yeşil çay, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı kalkan oluyor.
Anti- enflamatuar özelliği olan bir diğer doğal kaynak da zencefil. Bir parça taze zencefili çiğnediğinizde mide bulantısından ve boğaz ağrısından kurtulabilirsiniz.
Kurkumin içeren zerdeçal, antibakteriyel ve antiviral özelliğie sahiptir. Zerdeçal, vücuttaki oksidatif stresi azaltarak bağışıklık sistemini onarır ve mikroplara karşı savaşır.
Doğal bir probiyotik kaynağı olan yoğurt, bağırsaklardaki sağlıklı bakterilerin artmasına yardımcı olur. 2017'de gerçekleştirilen bir çalışma; düzenli olarak yoğurt tüketiminin vücuttaki enfekte hücrelerin yok ettiğini ortaya koydu.
Beta-karoten içeren havuç, vücudunumuzun ihtiyacı olan A vitamini bize verir. Böylelikle soğuk algınlığı ve griple savaşmamıza destek olur.
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