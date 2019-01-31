YEMEK

Mutfağınızda saklanmış 8 süper yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.01.2019 10:21 | Son Güncelleme

Faydalı besinler deyince aklımıza uzmanlar tarafından önerilen avokado, kinoa, fındık gibi besinler gelse de aslında günlük hayatta mutfağımızdan eksik etmediğiniz yiyecekler de en az onlar kadar yararlı.

Mutfağınızda saklanmış 8 süper yiyecek

Hepimiz avokado, kinoa, chia tohumu hakkında övgüler duyduk ancak bu besinlerin maliyetinin yüksek olması her eve girmelerinin önünde engel oluyor. Bunun yerine mutfağımızda her zaman bulundurduğumuz besinlerin de aslında birer sağlık neferi!

Portakalla yaşlanmaya karşı meydan okuyun

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Portakal , kadınlarda inme riskini azaltan bir madde olan flavonoidleri içerir. Ayrıca cildin zarar görmesine yardımcı olan, kırışıklıkları azaltan ve dokuyu yumuşatan bir antioksidan olan C vitamini ile doludur. C vitamini ile birlikte, içeriğindeki lif, sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirir ve daha uzun süre tok tutar. Kilo verme planınıza yardımcı olurlar.

Muz ise kalp rahatsızlıkları riskini azaltır

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Muzlarda kan şekerinizi düzenleyen tutan bir tür lif olan pektin bulunur. Ayrıca, büyük bir potasyum kaynağı oldukları için kalp rahatsızlıklarını geliştirme riskini azaltır. Son olarak, vücudunuzu temizleyen ve daha dolgun hissetmenizi sağlayacak olan lif içeriği nedeniyle kilo vermenize yardımcı olabilirler.

Beyninizi güçlendirmek için bir bardak dolgulu yoğurt yiyin

yogurt

Yoğurt, sağlıklı kemikleri korumanın anahtarı olan kalsiyum sağlar. Kas yapınız ve beyin fonksiyonunuz için gerekli olan proteinle doludur. Aynı zamanda, sadece kalsiyumun sağlıklı kemiklere olan arayışına yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda son zamanlarda kanser hücresi büyümesinin en güçlü inhibitörlerinden biri olduğu kanıtlanan iyi bir D vitamini kaynağıdır.

Daha iyi bir sindirim için fermente sebzeler tüketin

bagirsak

Fermente sebzeler, bağırsak florasını tazeleyen ve bağırsakları sağlıklı ve dengeli tutan sağlıklı bakterilerle doldurulur. Bu düşündüğünüzden daha önemlidir çünkü bağırsak bakterileri sindirim sisteminize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ihtiyacınız olan serotonin miktarının % 95'ini oluşturur. Serotonin ruh halini , sindirimi ve hatta uykunuzu etkileyen bir nörokimyasaldır.

Sağlıklı gözler için yumurtayı eksik etmeyin

yumurtaa

Yumurta, özellikle et tüketmeyenler için iyi bir protein kaynağıdır. Ayrıca, kolesterol dengenizi kötüden iyiye çevirebilir. İçeriğinde bulunan kolin maddesi, beyin yapısı ve beyin gelişimini sürdüren bir maddedir. Hamile kadınlar için çok önemlidir. Ayrıca, göz sağlığınızı koruyan ve maküler dejenerasyonu ve kataraktı önleyen antioksidanlar olan Lutein ve Zeaksantin'i sağlar.

Günlük protein gereksinimlerinizi yulaftan alabilirsiniz

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Yulaf, özellikle vejetaryenler için iyi bir protein kaynağıdır. İçeriğindeki yüksek lif sayesinde kandaki kötü kolesterolü azaltır, kalp hastalığı riskini ortadan kaldırır.

Güçlü ve kaslı bir vücut için bol bol ıspanak yiyin

kas

Ispanak çok iyi bilinen bir demir kaynağıdır. Aynı zamanda sağlıklı bir beyin için anahtar olan ve depresyonun azalmasına yardımcı olan aminoasitler içerir. Ispanak ayrıca metabolizmayı, kas bakımını ve iyi kan basıncını düzenlemek için gerekli olan magnezyumla doludur.

Yaşlanmak belirtilerini ortadan kaldırmak için yaban mersini

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Yaşlanma belirtilerini en aza indiren antioksidanlar ve beyniniz için nöroprotektif etki yaratır.

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