Mutfağınızda saklanmış 8 süper yiyecek

Hepimiz avokado, kinoa, chia tohumu hakkında övgüler duyduk ancak bu besinlerin maliyetinin yüksek olması her eve girmelerinin önünde engel oluyor. Bunun yerine mutfağımızda her zaman bulundurduğumuz besinlerin de aslında birer sağlık neferi!

Portakalla yaşlanmaya karşı meydan okuyun

Portakal , kadınlarda inme riskini azaltan bir madde olan flavonoidleri içerir. Ayrıca cildin zarar görmesine yardımcı olan, kırışıklıkları azaltan ve dokuyu yumuşatan bir antioksidan olan C vitamini ile doludur. C vitamini ile birlikte, içeriğindeki lif, sindirim sistemi fonksiyonlarını iyileştirir ve daha uzun süre tok tutar. Kilo verme planınıza yardımcı olurlar.

Muz ise kalp rahatsızlıkları riskini azaltır

Muzlarda kan şekerinizi düzenleyen tutan bir tür lif olan pektin bulunur. Ayrıca, büyük bir potasyum kaynağı oldukları için kalp rahatsızlıklarını geliştirme riskini azaltır. Son olarak, vücudunuzu temizleyen ve daha dolgun hissetmenizi sağlayacak olan lif içeriği nedeniyle kilo vermenize yardımcı olabilirler.

Beyninizi güçlendirmek için bir bardak dolgulu yoğurt yiyin

Yoğurt, sağlıklı kemikleri korumanın anahtarı olan kalsiyum sağlar. Kas yapınız ve beyin fonksiyonunuz için gerekli olan proteinle doludur. Aynı zamanda, sadece kalsiyumun sağlıklı kemiklere olan arayışına yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda son zamanlarda kanser hücresi büyümesinin en güçlü inhibitörlerinden biri olduğu kanıtlanan iyi bir D vitamini kaynağıdır.