Mutfak becerilerin ne seviyede?

Sadece karnımı doyurmak için yemek yapmak.

Canım sıkıldı, hadi bir şeyler deneyelim!

Misafir ağırlamak için güzel bir sofra hazırlamak.

1/8 Yemek yapmak için hangi durum seni motive eder?

Tariflere bakarım ama genelde kafama göre takılırım.

3/8 Hangi tatlıyı daha iyi yaparsın?

Hazır bir şeyler sipariş ederim.

Hızlıca yemek hazır olsun diye çabalarım.

Ortalık biraz dağılır ama sonuç güzel olur.

Tüm malzemeleri hazırlayıp özenli bir yemek yaparım.

5/8 Bir tarifte yazan "bir tutam tuz" senin için ne anlama geliyor?