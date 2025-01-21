Hadi sorularımıza cevap ver, mutfak yeteneklerini keşfedelim!
Mutfak becerilerin ne seviyede?
1/8
Yemek yapmak için hangi durum seni motive eder?
Misafir ağırlamak için güzel bir sofra hazırlamak.
Canım sıkıldı, hadi bir şeyler deneyelim!
Evdekilere yemek yapmak zorunda kalmak.
Sadece karnımı doyurmak için yemek yapmak.
2/8
Tarif denemeyi sever misin?
Farklı mutfaklardan ilham almayı severim.
Tariflere bakarım ama genelde kafama göre takılırım.
Zor gelmesin yeter, en basitini seçerim.
Tarif mi? Ne tarifinden bahsediyorsun?
3/8
Hangi tatlıyı daha iyi yaparsın?
4/8
Mutfağa girdiğinde genelde ne yaparsın?
Tüm malzemeleri hazırlayıp özenli bir yemek yaparım.
Ortalık biraz dağılır ama sonuç güzel olur.
Hızlıca yemek hazır olsun diye çabalarım.
Hazır bir şeyler sipariş ederim.
5/8
Bir tarifte yazan "bir tutam tuz" senin için ne anlama geliyor?
Parmak uçlarımla belirlediğim bir miktar.
Göz kararı, az çok anlarım.
Bir tutamdan biraz fazla.
6/8
Yemek pişirirken müzik dinler mısın?
Evet, mutfakta ritim tutmak güzel olur.
Müzik açmam çünkü yemeği yakarım!
Müziğe gerek yok ben şarkı söylerim!
7/8
Yemek sunumuna önem verir misin?
Tabii ki! Sunum her şeydir.
Görsel biraz önemli ama lezzet ön planda.
Abartılı sunumlara gerek yok.
Zaman ve mekana göre değişir.
8/8
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