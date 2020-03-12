Mutfak lavabosundaki kötü konu nasıl giderilir?

Mutfak ya da banyo lavabosundan nadir de olsa kötü kokular gelebilir. Her şeyi güzel temizlemek, mutfağınızın ya da banyonuzun parıl parıl parlaması kokunun oluşmasına engel olmayabilir. Çünkü bu kokuya lavabo içinde biriken küf neden olur. Çözümü ise zor değil. Evinizde bulunan malzemeler ile kolay bir şekilde kokuyu ortadan kaldırabilirsiniz.

Elbette lavabo kokuları için piyasada birden fazla sprey kokular bulunuyor. Ancak kimyasal kullanmak istemeyenlerin sayısı da bir hayli fazla. Size bahsedeceğimiz koku giderici tarif ise son derece doğal!

MALZEMELER

100 gram karbonat

Yarım litre sıcak su

Bir su bardağı beyaz sirke

YAPILIŞI

İlk olarak suyu kaynatın.

Kaynamış suyun içine sirkeyi ekleyip karıştırın.

Lavabonun gider kısmına karbonatın tamamını dökün.

Kaynamış sirkeli suyu yavaş bir şekilde karbonatın üzerinde gezdirin.

Lavabonun gider kısmını yaklaşık bir saat bu şekilde bekletin.

Ardından su ile yıkayın.

Tüm kötü kokuların ortadan kalktığını göreceksiniz.



