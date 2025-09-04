Mutfaklardaki nostaljik hazineler altın değerinde: Yer sofrası sinileri antikacıların gözdesi Oldu!

Bir Zamanların Vazgeçilmezi Olan Yer Sofrası Sinileri, Günümüzde 100 Bin TL'ye Varan Fiyatlarla El Değiştiriyor.

Eskiden ailelerin ve misafirlerin bir araya geldiği, sıcak sohbetlerin yapıldığı yer sofraları, Türk kültürünün önemli bir parçasıydı. Bu sofraların vazgeçilmezi olan siniler ise, sadece bir yemek yeme aracı değil, aynı zamanda birlikteliğin, paylaşımın ve kültürel mirasın sembolüydü. Ancak günümüzde modern mutfakların yaygınlaşmasıyla birlikte yer sofraları ve siniler, yavaş yavaş unutulmaya başlandı. Birçok evde kullanılmayan siniler ya depolara kaldırıldı ya da atıldı. Fakat son zamanlarda, bu nostaljik objeler antikacılar ve koleksiyonerler tarafından yeniden keşfedildi. El işçiliğiyle yapılan, üzerlerinde farklı motifler bulunan bakır ve pirinç siniler, şimdi adeta altın değerinde.

Antika pazarında ve online satış platformlarında bu sinilere olan talep giderek artıyor ve fiyatlar da buna paralel olarak yükseliyor. Özellikle iyi durumda olan, nadir bulunan ve özel işlemelere sahip siniler, 55 bin TL'den başlayıp 100 bin TL'ye kadar alıcı bulabiliyor. Uzmanlar, bu durumun nostaljiye olan özlemden ve kültürel değerlere verilen önemden kaynaklandığını belirtiyor. Ayrıca, yatırımcıların da bu tür antika objelere yönelmesi, fiyatların yükselmesinde etkili oluyor.