Mutfakta elinizi hızlandıran 6 yöntem

BIÇAKLARI DAHA KESKİN HALE GETİRİN



Bıçaklar zamanla aşınır ve kesim kalitesi düşer. Bunun üstesinden gelmek için seramik kaseye ihtiyacınız olacak. Kaseyi ters çevirin ve bıçağın her iki tarafını da yatay bir şekilde kaseye sürtün.

PATATESLERİ ÇABUCAK SOYUN



Patatesi haşlamadan önce her iki kısmına yatay ve dikey olmak üzere bıçakla çizikler atın. Patatesler haşlandıktan sonra bu şekilde çok daha kolay soyulacaklardır.

KARARMIŞ PORSELEN BARDAKLARI ÇÖPE ATMAYIN



Kahve veya çay lekesi kalan porselen bardakların dibi kararır. Bu sorunu çözmek için mandalina kabuğu ve tuza ihtiyacınız olacak. Kabuğun iç kısmını tuza batırın ve bardağın kararan yerlerini ovalayın.

HAŞLANMIŞ MISIRI AYIKLAMAK İÇİN;



Oldukça zahmetli olan bu işin en pratik yolu tahta şiş çubuklarını kullanmak. Haşlanan mısırın bir ucundan tahta çubuğu koçan kısmına geçirin ve aşağı doğru itin. Gerçekten de zaman kazanacağınız harika bir yöntem!

LİMONLARDAN DAHA FAZLA SU ÇIKARIN



Limonları ikiye kestikten sonra mutfak maşasının arasına alın ve tüm kuvvetinizle sıkın. Normalden daha fazla su çıkardığınızı göreceksiniz.

SOĞAN DOĞRARKEN AĞLAMAYIN!

Son derece zor bir işlem olan soğan doğramayı daha pratik bir hale getirebilirsiniz. Bunun için soğanı doğramadan önce yaklaşık 20 dakika derin dondurucuda bekletin.



