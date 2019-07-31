YEMEK

Mutfakta en sık yapılan 8 hata

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 31.07.2019 12:16 | Son Güncelleme

Hayatımızın her alanında bulunan davranış kalıpları mutfakta da kendilerini gösteriyor. Ezberlediğimiz bu yöntemler mutfakta türlü sorunlara neden olabiliyor. İşte lezzet kaybına ve hatta bazı sağlık problemine neden olan mutfak hataları.

Mutfakta en sık yapılan 8 hata

Mutfakta en sık yapılan 8 hatayı sizler için bir araya getirdik. Farkında olmadan yaptığınız bu hatalar hayatınızı bile tehlikeye atabiliyor. İşte mutfakta vazgeçmeniz gereken 8 davranış;

YİYECEKLERİ YANMA DERECESİNE GELENE KADAR PİŞİRMEK
tavuk
Et ürünlerini, ekmekleri ve bazı kızartma türlerini kararana kadar pişirmek büyük hata. Yemekleri gereğinden fazla pişirmek hem lezzet kaybına neden oluyor hem de kansere sebep olabilen kasinojen maddeleri ortaya çıkıyor.

BIÇAKLARI YANLIŞ TUTMAK
İşaret parmağınızı bıçağın sap kısmının ilerisine doğru tutuyorsanız hatalı bir davranış yapıyorsunuz. Bu hata bazı tehlikelere de yol açabilecek türden. Doğru yöntem ise; bıçağın bir tarafına işaret parmağı yerleştirilmeli, bir tarafına da işaret parmağınızı yerleştirmelisiniz. Geriye kalan 3 parmağınızı ise sapın üst kısmında tutmanız gerekiyor. Bu sayede hem daha kontrollü hem de daha hızlı kesim yapabilirsiniz.

TAVANIN TAMAMEN ISINMASINI BEKLEMEMEK
Tavanın yüzeyinin tamamen ısındığına emin olmalısınız. İyice ısınmayan tavalarda pişen yemeklerin pişme süresi uzayabilir. Bir anda tavanın altını açtığınızda ise yemeğiniz muhtemelen yanacaktır.

ÇİĞ YENEBİLEN YİYECEKLERİ PİŞMESİ GEREKEN YİYECEKLERLE YAN YANA TUTMAK
Çiğ olarak tüketilebilen yiyecekleri, çiğ etlerle aynı kabın içine koymak sağlık açısından son derece tehlikeli bir durum. Çiğ et, pişmemiş gıdalarla temas ettiğinde bakteri bırakabilir bu da zehirlenmelere neden olabilir.

TARİFİN TAMAMINI OKUMAMAK
Tarifi baştan sona okumamak yemek pişirirken türlü hatalara neden olabilir ya da malzeme listesinin eksik kalmasına sebep olabilir.

MEYVELERİ BUZDOLABINDA SAKLAMAK
Bazı meyveler buzdolabında beklediğinde lezzet kaybına uğrayabilirler. Bunun için onları oda sıcaklığında bekletmek daha mantıklıi. Eğer meyveleri uzun süre saklamak istiyorsanız da buzdolabı kaçınılmazdır.

GEREĞİNDEN FAZLA ALIŞVERİŞ YAPMAK
Aylık olarak mutfak alışverişine çıkmak yapılan en sık hatalardan biri. Bunun yerine Haftalık ya da 3 günde bir malzemelerinizi alabilirsiniz. Bu sayede çok daha taze besleneceksiniz ve gıda israfının da önüne geçeceksiniz.

YEMEK PİŞİRİRKEN TADINA BAKMAMAK
Yemek yaparken tarifinize eklediğiniz her bir malzeme sonrası tadına bakmak, yemeğin lezzeti için değerli. Profesyonel şefler pişirme aşamalarında yemeğin tadının kontrol edilmesini öneriyor.


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