Mutfakta en sık yapılan 8 hata

Mutfakta en sık yapılan 8 hatayı sizler için bir araya getirdik. Farkında olmadan yaptığınız bu hatalar hayatınızı bile tehlikeye atabiliyor. İşte mutfakta vazgeçmeniz gereken 8 davranış;

YİYECEKLERİ YANMA DERECESİNE GELENE KADAR PİŞİRMEK



Et ürünlerini, ekmekleri ve bazı kızartma türlerini kararana kadar pişirmek büyük hata. Yemekleri gereğinden fazla pişirmek hem lezzet kaybına neden oluyor hem de kansere sebep olabilen kasinojen maddeleri ortaya çıkıyor.

BIÇAKLARI YANLIŞ TUTMAK

İşaret parmağınızı bıçağın sap kısmının ilerisine doğru tutuyorsanız hatalı bir davranış yapıyorsunuz. Bu hata bazı tehlikelere de yol açabilecek türden. Doğru yöntem ise; bıçağın bir tarafına işaret parmağı yerleştirilmeli, bir tarafına da işaret parmağınızı yerleştirmelisiniz. Geriye kalan 3 parmağınızı ise sapın üst kısmında tutmanız gerekiyor. Bu sayede hem daha kontrollü hem de daha hızlı kesim yapabilirsiniz.

TAVANIN TAMAMEN ISINMASINI BEKLEMEMEK

Tavanın yüzeyinin tamamen ısındığına emin olmalısınız. İyice ısınmayan tavalarda pişen yemeklerin pişme süresi uzayabilir. Bir anda tavanın altını açtığınızda ise yemeğiniz muhtemelen yanacaktır.