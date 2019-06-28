YEMEK

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak ve lezzetli yemekler pişirmenize yardımcı olacak pratik bilgiler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.06.2019 09:30 | Son Güncelleme

Bu bilgilere muhakkak göz atın. Pratik ipuçları sayesinde hem işlerinizi kolaylıkla halledebilir hem de yemek yapma konusunda ustalaşabilirsiniz.

Mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak ve lezzetli yemekler pişirmenize yardımcı olacak pratik bilgiler

Mutfakta yardımınıza koşacak en özel pratik bilgileri sizler için bir araya getirdik, buyursunlar;

Hazırladığınız keke erimiş çikolata dökecekseniz bunun için içine bir miktar tereyağı ekleyin. Bu sayede hem çikolatanın tadı güzelleşir hem de çikolatanın yapısı yumuşayacaktır.

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Bayatlamış ekmeği atmak yerine onları tekrardan yumuşacık yapmak yine sizin elinizde. Bunun için bayat ekmeğin üzerine az bir miktar su serpin ve folyoya sarım 5 dakika boyunca önceden ısıtılmış fırında ısıtın. Fırından yeni almış gibi olacağını garanti ediyoruz.

ekmek

Patlıcanları soyduktan sonra tuzlayın ve bu şekilde birkaç dakika bekletin. Ardından soğuk sütte yine bir süre bekletin ve ardından kurulayın. Be şekilde çok daha lezzetli olacaklardır.

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Fırında patates yapmadan önce patatesleri 15 dakika haşlayın. Böylelikle daha çabuk pişecekler ve lezzeti de yerinde olacaktır.

patates

Tart hamuru hazırlarken topaklanma oluyorsa içine bir adet yumurta sarısı ekleyin ve homojen bir karışım olana kadar hamuru karıştırın.

tart

Etin yumuşak olması için içine limon suyu veya sirke ekleyebilirsiniz. Kızartacağınız etin yumuşak olması için ise bir gece önceden az bir miktar sirke ve sıvı yağı karıştırıp etle harmanlayın. Ertesi gün eti pişirirken hiç yağ koymadan eti hazırlayın.

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Kuru fasulyeyi dağılmadan pişirmek için tuzu ve salçayı fasulyeler piştikten sonra ekleyin.

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Anahtar Kelimeler:
mutfak bilgileri pratik bilgiler

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