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Mutfakta hepimizin uyguladığı 4 pişirme hatası

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.03.2019 12:21 | Son Güncelleme

Mutfakta uyguladığınız bazı yöntemler, size zaman kazandırıyor algısı yaratsa da aslında olduğunuzdan daha az verimli çalışmanıza neden olurlar. İşte düşündüğünüzden çok daha fazla zaman harcadığınız işe yaramayan yöntemler.

Mutfakta hepimizin uyguladığı 4 pişirme hatası

Her şeyi bir kerede pişirmeye çalışmayın

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Tüm yemeklerinizi bir kerede pişirirseniz, her şeyin daha hızlı olacağını düşünebilirsiniz. Ancak durum gerçekte böyle değil. Tavaya her yeni bir şey eklediğinizde, sıcaklığını düşürürsünüz. böylelikle besinleri istediğiniz çıtırlıkta pişiremezsiniz, buharlanmış ve yumuşamış hale gelirler. Çıtır çıtır kızartmalar yapmak istiyorsanız bunun için daha uzun vakit harcamalısınız.

İhtiyacınız olandan daha fazla mutfak aleti kullanıyorsunuz

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Eldeki göreve bağlı olarak birçok farklı mutfak aletinin kullanılmasının size zaman kazandıracağını düşünebilirsiniz, ancak bu her zaman böyle değildir. Örneğin, bir sarımsak dişi yerine şefinizin bıçağının düz kısmıyla bir diş sarımsak parçalayabiliyorsanız, daha sonra iki mutfak aletini temizlemekten kurtulacaksınız. Sonunda, kullanılan daha az sayıda alet daha az temizlik demektir. bu da size mutfakta vakit kazandıracak yöntemlerden biridir.

Fritözünüzü aşırı dolduruyorsunuz

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En lezzetli patates kızartmaları için acele etmeyin sevgili okur. Bunun için fritöze bolca yağ doldurun ve patateslerin hepsini aynı anda pişirmeye kalkmayın. Patateslerin rengi kahverengiye dönene kadar bekletin. Isının son derece yüksek olması gerekir. Aksi halde patatesler yağı çok daha fazla emerler.

Fırını önceden ısıtmadan yiyecekleri pişirmeye kalkıyorsunuz

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Hem tutarlılık hem de gıda güvenliği için, içine yiyecek koymadan önce fırınınızın uygun sıcaklığa gelmesini sağlayın. Yemeğinizi erken koyarsanız, ortaya çıkan doku sizi rahatsız edebilir.

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