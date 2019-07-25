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Mutfakta işe yarayan 7 anneanne yöntemi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.07.2019 09:52 | Son Güncelleme

Ne varsa eski toprakta var diyor ve büyüklerimizden bizlere miras kalan mutfak tüyolarını sizlerle paylaşıyoruz, buyursunlar...

Mutfakta işe yarayan 7 anneanne yöntemi

Tencereleri ketçap kullanarak parlatın

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Ketçap özellikle bakır tencereleri parlatma noktasında harika bir iş çıkarır. Tencerelerin ve tavaların dibine az miktar ketçap sürün ve bulaşık süngeriyle ovalayın. Birkaç dakika bekletin ve ardından durulayın.

Kurabiyelere fındık yerine yulaf kullanın

Lezzeti feda etmeden paradan tasarruf edebilirsiniz. Kurabiye tariflerinde kıyılmış fındık yerine tereyağında kavrulmuş yulaf kullanın. Lezzetten ödün vermeden para tasarrufu sağlamış olacaksınız.

Elmaların kararmasını önleyin

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Soyulmuş elmalar hızlı bir şekilde kararırlar. Bunun önüne geçmek için elmaları 1 yemek kaşığı taze limon suyuyla ovun.

Yeşil domatesleri hızlıca olgunlaştırabilirsiniz

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Yeşil domateslerin kırmızı olmasını beklemekten bıktınız mı? Bunun için domatesleri elmalarla birlikte bir torbanın içinde bekletin. Bu sayede domateslerin olgunlaşma süresi hızlanacaktır.

Patatesleri kızartmadan önce haşlayın

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Kızarmış patateslerin daha lezzetli olmasını istiyorsanız onları kızartmadan önce 10 dakika haşlayın. Sonrasında dilimleyip kızgın yağa atın.

Lezzetli kek yapmak için kek kabına kakao ekleyin

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Kekin lezzetini artırmak istiyorsanız kalıbı unlamak yerine kakao kullanın. Keki piştikten sonra kalıptan çıkarınca hem etrafında beyaz tortu kalmayacak hem de kakao keke daha çok lezzet katacaktır.

Limon ve portakal kabuklarını çöpe atmayın

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Limon, portakal ya da greyfurt kabuklarını çöpe atmak yerine onları ters çevirin ve lavabonuzun gider yerine koyun. Posalı kısımla lavano temizliği de yapabilirsiniz. Geriye temizlik, hoş ve taze bir koku kalacaktır.

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