Mutfakta yeni şeyler denemeyi sevenler için en iyi döküm tava tavsiyeleri

Sağlıklı yaşamın en önemli aşamalarından biri sağlıklı beslenmek. Dolayısıyla yiyecekleri sağlıklı bir şekilde pişirmek de sağlıklı yaşam için son derece önemli bir nokta. Bu sebeple geçmişte de evlerimizde sıklıkla kullanılan döküm tavalar günümüzde yeniden tercih edilmeye başladı.

Döküm Tavalar Hakkında Bilinmesi Gerekenler

En iyi döküm tava alternatiflerini incelemeden önce döküm tavaların özelliklerine değinmekte ve "Döküm tava sağlıklı mı?", "Döküm tavada ne yapılır?" "Döküm tava nasıl olmalı?" gibi bazı soruları kısaca yanıtlamakta fayda var. Diğer tavalara göre daha ağır olan döküm tavalar, bu sayede ısıyı iyi tutarak yüksek bir pişirme performansı gösteriyor. Bu sebeple de et pişirirken çok iyi bir alternatif sunuyor. Özellikle de emaye kaplamalı döküm tavaların koruyucu emaye katmanları ile son derece sağlıklı bir pişirme sağladığı için ham döküm tavalar yerine emaye döküm tavaları tercih etmekte fayda var. Kısacası döküm tava araştırması yaparken, tavanın kaplaması dikkat edilmesi gereken döküm tava özellikleri listesinde başlarda yer alıyor. Ayrıca döküm tava kullanımı ile ilgili olarak özellikle ham demir döküm tavaları elde yıkamak gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirebileceğiniz en iyi döküm tava alternatiflerini sizin için inceledik.

1. İdeal kıvamda etler pişirmek için:

Sağlıklı ve lezzetli bir pişirme için döküm tava arayışındaysanız en iyi döküm tava markası denildiğinde akla ilk gelen markalardan Lava'nın emaye kaplamalı, kulplu ızgara döküm tavası sizin için iyi bir alternatif olabilir. Markanın 1 kat mat siyah elektroforez emaye kaplamalı bu döküm tavası, yüzeyinde bulunan çıkıntılar sayesinde etinizin tam kıvamında pişmesini sağlıyor. Deterjan ile kolaylıkla temizleyebileceğiniz bu döküm tava, yaklaşık 6-7 dakika içerisinde ideal pişirme sıcaklığına ulaşarak kullanıma hazır hale geliyor. 26 x 32 cm ölçülerindeki bu döküm tavanın taban kalınlığı 5,5 mm, ağırlığı ise yaklaşık 4,5 kg.

Tam kıvamında ve lezzetli etler pişirebileceğiniz Lava marka döküm tavayı incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Küçük ama kuvvetli bir alternatif arayanlara:

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Döküm tava arayışınıza farklı bir alternatif de Lava markasının 30 cm çapındaki bu modeli. Kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilen bir model olan bu tava, elektroforez emaye kaplaması ile bir koruma katmanına sahip. Elektrikli, gazlı veya indüksiyon gibi tüm ocak ve fırın tiplerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz bu tavalar; yapışmaz özelliği sayesinde kolaylıkla temizlenebiliyor. Uzun ömürlü kullanım için bu döküm tavaları elde deterjan ve suyla yıkamakta fayda olduğunu hatırlatalım.

Lava markasının bu küçük yuvarlak döküm tavasını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

3. Kullanıma hazır bir alternatif arayanlara:

"En iyi döküm tava hangisi?" diyorsanız Lodge markasının Cast Iron Skillet adını verdiği modeli de sizin için iyi bir alternatif olabilir. Markanın 26 cm çapındaki bu döküm tavası ile biftek, tavuk, pankek ve daha birçok yemeği kolaylıkla pişirebilirsiniz. Sağlam demir döküm yapısı ile ısıyı her yere aynı miktarda ulaştırabilen bu döküm tava, 5 cm derinliğe sahip. Ayrıca markanın sebze yağı formülü ile ön işlemden geçmiş bu tavası, ilk döküm tava kullanımı endişesini de ortadan kaldırıyor.

Lodge markasın bu demir döküm tava modelini incelemek için buraya tıklayın.

4. Hem fırında hem ocakta kullanabileceğiniz bir alternatif arayışındaysanız:

En iyi döküm tavalardan söz ederken Tefal markasından bahsetmemek olmaz. Tefal'in alüminyum döküm malzeme kullanarak ürettiği bu tava, 4 katmanlı resist plus özelliği ve thermo-spot özelliği ile dikkat çekiyor. Son derece dayanıklı bir malzemeden üretilen bu döküm tava, ayrıca metal mutfak gereçleriyle de kullanıma uygun. İndüksiyonlu ocaklar hariç her türlü ocakta kullanabileceğiniz Tefal'in bu döküm tavasını termo plastik sapı sayesinde 180 dereceye kadar ayarlanmış fırınlarda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Tefal markasının döküm tavasını incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

5. Granitten vazgeçemeyenlere:

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Tencere ve tavalarda granitten vazgeçemeyenler için Taç markasının Gravita adını verdiği granit döküm tavası da iyi bir alternatif olabilir. Markanın granit döküm malzemeden üretilmiş, 28 cm çapında ve 5 mm kalınlığındaki bu döküm tava modeli; kaliteli ve sağlam yapısıyla uzun yıllar mutfaktaki en büyük yardımcınız olmaya aday. İndüksiyonlu ocaklar hariç her tip ocakta rahatlıkla kullanabileceğiniz bu döküm tava, bulaşık makinesinde yıkamaya da uygun.

Taç markasının konforlu bir kullanım sunan bu granit döküm tavasını detaylı bir şekilde incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Gerçek demir döküm arayanlara:

Farklı ve sağlıklı lezzetler için döküm tava arayanlara Isem markasının gerçek demir döküm tavası da iyi bir seçim olabilir. 2,5 litre hacmi ve 26 cm iç çapıyla ideal bir ölçü sunan bu model, sağlıklı bir pişirme yaparken vücudunuzun demir ihtiyacını karşılama konusunda da son derece iddialı. Isem markasının bu kaplamasız gerçek döküm tavası, kullanıldıkça kararıyor ve dayanıklılık kazanıyor. %100 gerçek demir döküm olma özelliğiyle öne çıkan bu tava, hem ocakta hem fırında rahatlıkla kullanılabiliyor.

Isem markasının gerçek demir döküm tavasını incelemek için buraya tıklayın.

7. Ham döküm tava alternatifi arayanlara:

Sağlıklı bir pişirme sağlayan ham döküm tava arayışınız için Dökümcübaba markası da Blackbear Kaplamasız Ham Döküm Tavası ile iyi bir alternatif sunuyor. Markanın 4 mm kalınlığında ve kaplamasız demirden dökülmüş bu tava modeli ile uzun yıllar sağlıklı ve lezzetli yemekler pişirebilirsiniz. Bu tavaların yüzeyi emaye gibi kaplamalar yerine seasoning yapılarak doğal yağ ile kaplanmış. Ayrıca ürünün yüzeyi doğal bir kaplamaya sahip olduğu için her kullanım sonrası elde yıkandıktan sonra kurutularak ocakta 3 dakika ısıtılması tavsiye ediliyor.

Bu kaplamasız ham döküm tavayı incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

8. İkili döküm tava seti arayanlara:

Farklı boyutlarda döküm tava arıyorsanız Schafer markasının 2 parçalı granit döküm tava setine göz atabilirsiniz. Markanın 20 ve 28 cm çapında iki farklı boyutta döküm tavasını bir arada sunduğu bu setteki her iki tava da döküm üzeri granit kaplama ile üretilmiş. Kaliteli malzemeden yapılan bu tavalar, yanmaz yapışmaz özellikleriyle dikkat çekiyor. Döküm gövdesi sayesinde ısıyı hapseden bu tavalar, ergonomik bakalit tava kulpları ile konforlu bir kullanım sunuyor.

Schafer markasının kolayca temizlenebilen bu granit döküm tava setini incelemek için buraya tıklayın.

9. El yapımı bir döküm tava arayanlara:

El yapımı döküm tavalar ilginizi çekiyorsa Isem markasının tamamen el yapımı olan ve %100 demir döküm olarak üretilen bu tavaları sizin için iyi bir alternatif olabilir. Bu kaplamasız organik demir döküm tavalar yemeğinizi her ortamda rahatlıkla pişirebilme imkanı sunuyor. Kamp ateşinde bile sağlıklı yemekler pişirebileceğiniz bu döküm tavalar; indüksiyonlu, gazlı, elektrikli başta olmak üzere tüm ocakların yanı sıra fırında kullanıma da uygun.

Temizlik için deterjan kullanılmaması gereken, Isem markasına ait bu el yapımı organik demir döküm tavaları incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Sağlıklı, fazla yağdan arınmış etler pişirmek için:

Özellikle lezzetli etler pişirmek için bir döküm tava arayışındaysanız Korkmaz markasının Casta adını verdiği bu döküm tava modeline göz atabilirsiniz. Korkmaz markasının %100 demir döküm ve emaye kaplaması ile ürettiği bu döküm tavası, dayanıklı gövdesi ile ısı kaybının önüne geçiyor. İndüksiyonlu ocaklar dahil tüm ocak türlerinin yanı sıra fırında da gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bu döküm tava, yüzeyinde bulunan ızgara şeritleri sayesinde fazla yağı şeritlerin arasındaki oluklarda toplayarak sağlıklı bir pişirme sağlıyor.

Döküm tava denildiğinde akla gelen ilk markalardan Korkmaz'ın bu modelini incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

11. Lezzetli krep ve pankekler yapmak için bir alternatif arayanlara:



Krep ve pankeklerini döküm tavada yapmak isteyenler ve buna uygun bir döküm tava arayanlar için ThermoAD markasının Granit Pankek ve Krep Tava seti uygun bir seçenek olabilir. Markanın 26 cm çapında iki farklı modelden oluşan bu setinde pankek pişirmek için özel olarak tasarlanmış ve pankek boyutunda bölmeleri olan bir pankek tavası ile krep ve etlerinizi pişirebileceğiniz ayrı bir tavası bulunuyor. Her iki tava da granit dökümden üretildiği için uzun süreli bir kullanım sunuyor.

Döküm tava seçenekleriyle öne çıkan ThermoAD markasının bu ikili setine göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.

