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Tatlı krizlerine 3 malzemeli çözüm! Üstelik fırınsız hazırlanıyor

Canınız tatlı çektiyse ve uzun uzun mutfakta vakit geçirmeye vaktiniz yoksa bu pratik ve lezzetli tarifi deneyebilirsiniz.

Tatlı krizlerine 3 malzemeli çözüm! Üstelik fırınsız hazırlanıyor
Gökçen Kökden

3 MALZEMELİ ÇİKOLATALI TATLI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet olgun muz
150 gram bitter çikolata
1 su bardağı yulaf ezmesi

YAPILIŞI

Muzların kabuklarını soyun ve bir çatal yardımıyla püre haline getirin.

Bitter çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada kısa aralıklarla karıştırarak eritin.

Ezilmiş muzları ve yulaf ezmesini geniş bir kapta karıştırın.

Eritilmiş çikolatayı da ekleyerek bütün malzemeler birleşene kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımdan kaşık yardımıyla küçük porsiyonlar alın ve yağlı kağıt serili bir tabağa yerleştirin.

Buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirerek kıvam almasını sağlayın.

Püf noktası: Muzların iyice olgunlaşmış olması tatlının doğal olarak daha tatlı olmasını sağlar. Daha yoğun bir çikolata lezzeti için kakao oranı yüksek bitter çikolata tercih edebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
tatlı tarif
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