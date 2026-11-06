Tatlı krizlerine 3 malzemeli çözüm! Üstelik fırınsız hazırlanıyor

3 MALZEMELİ ÇİKOLATALI TATLI TARİFİ

Malzemeler:

2 adet olgun muz

150 gram bitter çikolata

1 su bardağı yulaf ezmesi

YAPILIŞI

Muzların kabuklarını soyun ve bir çatal yardımıyla püre haline getirin.

Bitter çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada kısa aralıklarla karıştırarak eritin.

Ezilmiş muzları ve yulaf ezmesini geniş bir kapta karıştırın.

Eritilmiş çikolatayı da ekleyerek bütün malzemeler birleşene kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımdan kaşık yardımıyla küçük porsiyonlar alın ve yağlı kağıt serili bir tabağa yerleştirin.

Buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirerek kıvam almasını sağlayın.

Püf noktası: Muzların iyice olgunlaşmış olması tatlının doğal olarak daha tatlı olmasını sağlar. Daha yoğun bir çikolata lezzeti için kakao oranı yüksek bitter çikolata tercih edebilirsiniz.