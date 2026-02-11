Mynet Trend

Vize derdi yok! Bu ülkelere sadece kimlik kartıyla girilebiliyor

Türk vatandaşları, yeni nesil çipli kimlik kartı sayesinde pasaport işlemleriyle uğraşmadan belirli ülkelere kolaylıkla seyahat edebiliyor. Azerbaycan'dan Ukrayna'ya kadar 6 farklı ülkeye kimlikle giriş imkanı sağlanıyor. İşte kimlikle girilebilen ülkeler...

Yurt dışı seyahat planı yapan Türk vatandaşları için yeni bir kolaylık yürürlüğe girdi. Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurumların imza attığı protokollerle, yeni tip biyometrik çipli kimlik kartına sahip olanlar, bazı ülkelere pasaportsuz ve vizesiz giriş yapabilecek. Bu uygulama, sınırlı sayıdaki ülke için geçerli olmakla birlikte pasaport alma zahmetini ortadan kaldırıyor.

YENİ NESİL ÇİPLİ T.C. KİMLİK KARTI YETİYOR

Uluslararası sivil havacılık ve sınır güvenliği standartlarına uygun olarak yürütülen uygulama ile Türk vatandaşları, yalnızca yeni nesil çipli ve fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı ile belirli ülkelere giriş yapabilecek. Eski tip nüfus cüzdanlarının bu uygulama kapsamında kabul edilmediği vurgulanıyor.

Söz konusu düzenleme ile kimlik kartıyla pasaportsuz seyahat edilebilecek ülkeler şöyle sıralanıyor:

Azerbaycan: Doğrudan Türkiye'den yapılan seyahatlerde 90 güne kadar vizesiz kalış imkânı,

Gürcistan: 1 yıla kadar kalış hakkı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC): mevcut protokoller dahilinde giriş-çıkış serbestisi,

Moldova: 180 gün içinde 90 günü aşmamak kaydıyla konaklama,

Sırbistan: karşılıklı anlaşma ile kimlikle giriş,

Ukrayna: 90 güne kadar giriş izni sağlanıyor.

YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Pasaportsuz seyahat eden vatandaşların, yeni tip, çipli ve fotoğraflı T.C. kimlik kartına sahip olması gerekiyor. Pasaportsuz çıkışlarda da 5602 sayılı kanun gereği yurt dışı çıkış harcı ödeme yükümlülüğü devam ediyor.

Seyahat edenlerin, ülkeye girişte sınır kapısında verilen mührün basılı olduğu belgeyi saklamaları ve gerekirse göstermek üzere yanlarında bulundurmaları gerektiği kaydedildi. Ayrıca, doğrudan uçuşlar veya kara yolu geçişleri için sağlanan bu kolaylığın, üçüncü bir ülke üzerinden yapılacak aktarmalı seyahatlerde geçerli olmayabileceği de hatırlatılıyor.

Bosna-Hersek gibi diğer Balkan ülkelerinin de kimlikle pasaportsuz giriş uygulamasına dahil edilmesi yönünde çalışmalar sürüyor.

