Müthiş Dadı filminin görülmemiş sahnesi! Gözleriniz dolacak

Klasik Robin Williams komedisi Bayan Doubtfire'dan (Müthiş Dadı) silinmiş birkaç sahne, filmin çok daha duygusal olabileceğini gösteriyor.

Filmde Daniel karakterini canlandıran Robin Williams, kızı Lydia ile samimi bir ilişki kurduğunu ve annesinin neden mutlu gibi davranamayacağını sorduğunu gösteriyor.

Yürek burkan sahnede Daniel kızına şöyle bir açıklama yapıyor: 'Aptal gibi davranabilirim, ama ben senin babanım, tamam mı? Her zaman. Hayatımdaki tek harika şey bu.'

Bu, silinen tek sahne değil. Daniel, eski karısı Miranda (Sally Fields tarafından canlandırılıyor) ile tartışırken görülüyor. İki yetişkin birbirini tutarken, kamera üç çocuğa (Lydia, Matthew ve Natalie) yöneliyor ve anne babalarını gözyaşları içinde dinliyorlar.

Çocuklar sonunda tartışan ebeveynleriyle yüzleşiyor ve Lydia bağırarak: 'İkinizden de nefret ediyorum!' diyor.

BU SAHNELER NEDEN KESİLDİ?

Hüzünlü sahneler muhtemelen komedi filminin tonunu tamamen değiştireceğinden bu sahnelerin neden kesilmiş olduğunun cevabını veriyor gibi. Toplamda yarım saatten fazla silinmiş sahne vardı ancak bu sahneler de dahil bunların çoğu, filmin 2008 DVD sürümünde yer aldı.