Müthiş Dadı filminin görülmemiş sahnesi! Gözleriniz dolacak

Klasik Robin Williams komedisi Bayan Doubtfire'dan (Müthiş Dadı) silinmiş birkaç sahne, filmin çok daha duygusal olabileceğini gösteriyor.
Filmde Daniel karakterini canlandıran Robin Williams, kızı Lydia ile samimi bir ilişki kurduğunu ve annesinin neden mutlu gibi davranamayacağını sorduğunu gösteriyor.
Yürek burkan sahnede Daniel kızına şöyle bir açıklama yapıyor: 'Aptal gibi davranabilirim, ama ben senin babanım, tamam mı? Her zaman. Hayatımdaki tek harika şey bu.'
Bu, silinen tek sahne değil. Daniel, eski karısı Miranda (Sally Fields tarafından canlandırılıyor) ile tartışırken görülüyor. İki yetişkin birbirini tutarken, kamera üç çocuğa (Lydia, Matthew ve Natalie) yöneliyor ve anne babalarını gözyaşları içinde dinliyorlar.
Çocuklar sonunda tartışan ebeveynleriyle yüzleşiyor ve Lydia bağırarak: 'İkinizden de nefret ediyorum!' diyor.
Hüzünlü sahneler muhtemelen komedi filminin tonunu tamamen değiştireceğinden bu sahnelerin neden kesilmiş olduğunun cevabını veriyor gibi. Toplamda yarım saatten fazla silinmiş sahne vardı ancak bu sahneler de dahil bunların çoğu, filmin 2008 DVD sürümünde yer aldı.
1993 filmi bugün piyasaya çıktığı zamandaki kadar popüler.
Kara mizah türündeki film, bir babanın kadın dadı kılığına girerek çocuklarının ve karısının güvenlerini kazanma hikayesini ele alıyor.
Daniel ve Miranda’nın evlilikleri hiç iyi gitmemektedir. Miranda, Daniel’in ne kadar iyi baba olduğunun farkında olsa da onu çok sorumsuz bulmaktadır. Karısına ve çocuklarına karşı büyük bir sevgi besleyen Daniel istemeye istemeye boşanmayı kabul eder. Fakat mahkemenin çocukları annelerine vermesi sonucu çocuklarından ayrı kalmak zorunda kalan Daniel, bu duruma bir çözüm bulmaya kararlıdır. En iyi bulduğu çözüm ise dadı kılığına girerek çocuklarının bakıcısı olmaktır. Bu şekilde olduğundan bambaşka bir karaktere bürünerek çocuklarının ve karısının güvenlerini tekrar kazanan Daniel’in başı, aksiliklerden kurtulmayacaktır. Chris Columbus’un yönettiği Müthiş Dadı (Mrs. Doubtfire), 1994 yılında En İyi Makyaj Oscar'ını kazanmıştı.
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