Mutluluğu kısa sürdü: Ünlü futbolcunun acı günü!

İngiltere Kadın Milli Takımı oyuncusu Missy Bo Kearns, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla büyük bir acı yaşadığını duyurdu. Genç futbolcu, hamileliği sırasında bebeğini kaybettiğini açıkladı.

24 yaşındaki yıldız, Instagram’dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Çok acılı kalplerle, hamilelik sürecinde bebeğimizi kaybettiğimizi paylaşmak istiyoruz. Geçtiğimiz haftalar tarif etmesi zor bir üzüntüyle geçti ve hâlâ bunu kabullenmeye çalışıyoruz. Şu anda iyileşmeye ve birbirimize destek olmaya odaklandık. Gösterdiğiniz sevgi ve destek için minnettarız.”

KISA SÜRE ÖNCE MÜJDELİ HABERİ VERMİŞTİ

Aston Villa Women forması giyen Kearns, ayın başında erkek arkadaşı Liam Walsh ile ilk bebeklerini beklediklerini duyurmuştu. Çift, yaptıkları paylaşımda “anne + baba” yazılı bir duvar boyayarak eylül ayındaki doğum tarihini açıklamıştı.

Acı haberin ardından Aston Villa Kadın Takımı da resmi hesabından bir destek mesajı yayımladı. Paylaşımda, “Bu zor zamanda Missy Bo ve Liam’a tüm sevgi ve desteğimizi gönderiyoruz” ifadelerine yer verildi.