Mutluluğun Tatlısını Yap Dediler: Çilekli Çikolata Kavanozu

Malzemeler:

30 gr soyulmuş badem

30 gr soyulmuş yer fıstığı

180 gr sütlü çikolata

2 su bardağı krema

300 gr çilek

Üzeri için:

Krem Şanti

Çilek

Yapılışı:

Çiğ badem ve yer fıstıklarının kabuklarını soyun; bir bıçak yardımı ile ince ince kıyın. Yağsız bir tavada renkleri dönene kadar kavurun.

Derin olmayan orta boy bir kavanozun kenarlarına dilimlenmiş çilekleri dizin ve kavanozun ortasına biraz daha çilek dilimi koyun. Üzerlerine bolca kavrulmuş badem ve yer fıstığı ekleyin.

Çikolatayı parçalara ayırın ve derin bir cam kâseye alın. Küçük bir sos tenceresinde kremayı ısıtıp kasedeki çikolata parçalarının üzerine dökün ve çikolata tamamen eriyene kadar bir spatula yardımı ile karıştırın. Eriyen sıcak çikolatayı hemen çilek kavanozunun içine dökün.

Üzerini kremşanti ve çilek ile süsleyerek sıcak olarak servis edin.