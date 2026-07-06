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Tescilli miras için sıradağlarda 6 ay nöbet tutacaklar!

Erzincan'ın Kemah ilçesindeki 3 bin rakımlı Munzur Dağları yaylalarına her yıl mayıs ayında çıkan Şavak aşiretine mensup göçerler, koyunlarından elde ettikleri sütü geleneksel yöntemlerle tescilli Erzincan Tulum Peynirine dönüştürüyor.

Tescilli miras için sıradağlarda 6 ay nöbet tutacaklar!
Çiğdem Berfin Sevinç

Hayvancılığın önemli geçim kaynaklarından biri olduğu bölgede, atalarından devraldıkları göçerlik kültürünü sürdüren aileler, kışı köylerinde geçirirken ilkbahar ve yaz aylarında zengin bitki örtüsüne sahip Munzur yaylalarına göç ediyor.

Tescilli miras için sıradağlarda 6 ay nöbet tutacaklar! 1

Yaylalarda kurdukları çadırlarda yaşayan göçerler, günün ilk ışıklarıyla birlikte koyunlarını otlatmak için dağlara çıkarıyor. Gün boyunca doğal meralarda otlayan koyunlar, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez sağım için yayla yerleşimlerine getiriliyor.

Sağılan süt, geleneksel yöntemlerle işlenerek tescilli Erzincan tulum peynirine dönüştürülüyor. Göçerler, kaliteli üretim için zorlu doğa şartlarında yoğun mesai harcıyor.

Tescilli miras için sıradağlarda 6 ay nöbet tutacaklar! 2

GECELERİ NÖBETTELER

Engebeli yayla yollarında ulaşımı at, eşek ve katırlarla sağlayan üreticiler, hazırladıkları tulum peynirlerini toptancılar aracılığıyla çevre illere pazarlıyor.
Yaylalarda yaşamını sürdüren göçerler, yırtıcı hayvanların sürülerine zarar vermemesi için geceleri nöbet tutuyor.

Ekim ayına kadar Munzur yaylalarında kalacak olan göçer aileler, havaların soğumasıyla birlikte yeniden köylerine dönerek kış hazırlıklarına başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
peynir Erzincan Munzur Dağları
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