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Tarlanın yeşil altını zirvede değişiklik yaptı: Artık bambaşka bir ilde bereketleniyor

Türkiye'nin enginar üretim haritasında 2026 yılı itibarıyla önemli bir değişim yaşanıyor. Uzun süredir sektörde lider konumda bulunan İzmir, Bursa'nın gerçekleştirdiği büyük üretim hamlesiyle tahtını kaybetmeye hazırlanıyor.

Tarlanın yeşil altını zirvede değişiklik yaptı: Artık bambaşka bir ilde bereketleniyor
Çiğdem Berfin Sevinç

Bursa'da enginar üretiminin bu yıl geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 89 artış göstererek 16 bin 802 tona ulaşması öngörülüyor.

TÜİK tarafından açıklanan "Bitkisel Üretim 1. Tahmini" verilerine göre, tarla ürünleri olan tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 12,6, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 57,8 oranında artış öngörülürken, sebze üretim miktarının ise 33,3 milyon tona ulaşacağı tahmin edildi.

Tarlanın yeşil altını zirvede değişiklik yaptı: Artık bambaşka bir ilde bereketleniyor 1

Türkiye genelinde enginar üretiminin 7 bin 408 tonluk bir artışla (yüzde 18 yükselişle) toplamda 48 bin 660 tona çıkması beklenirken, bu küresel artış eğiliminin en büyük payını tek başına Bursa'nın sırtlayacağı görülüyor. Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün resmi verilerinde de iklim şartlarının enginar yetiştiriciliği için Bursa'da oldukça ideal olduğu, hem üretim kolaylığı hem de sağlık açısından gördüğü yoğun talep sebebiyle çiftçilerin bu alternatife yöneldiği vurgulanıyor.

LİDER DEĞİŞİYOR

2025 yılı verilerine bakıldığında, Türkiye genelinde 28 bin 777 dekar alanda 41 bin 252 ton enginar elde edilmişti. Bu dönemde Bursa, 7 bin 531 dekar alandaki 9 bin 778 tonluk üretimiyle, 10 bin 359 ton üretim gerçekleştiren İzmir'in hemen arkasında Türkiye ikincisi konumunda bulunuyordu. Kentteki üretimin ana üssü olan Mustafakemalpaşa'da 3 bin dekar alanda 3 bin 750 ton, Nilüfer ilçesinde ise 2 bin 451 dekar alanda 3 bin 64 ton üretim kaydedilmişti.

Tarlanın yeşil altını zirvede değişiklik yaptı: Artık bambaşka bir ilde bereketleniyor 2

2026 yılı saha öngörülerine göre ise Bursa, tarımsal üretimde büyük bir sıçrama hedefliyor. Kent genelinde 8 bin 897 dekar alanda ekimi yapılan enginardan, geçen yıla oranla yüzde 89 artışla 16 bin 802 ton rekolte alınması bekleniyor. Bu rekor artış tablosu, 2026 yılında Bursa'yı enginar üretiminde Türkiye'nin yeni lideri yapmaya hazırlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
enginar Bursa İzmir
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