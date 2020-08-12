Mutsuzluk sözleri: Duygulara tercüman olacak sözler

Bir sebeple kendinizi mutsuz hissediyorsanız bu sözcükler sizi anlatıyor demektir. Mutsuzluk anlarınızı en iyi şekilde anlatmanın yolunu arıyorsanız mutsuzluk sözleri sizin için yazılmış. İşte mutsuzluğa dair söylenmiş en anlamlı sözler…
Mutsuzluk içimizden gelen çok güçlü bir duygu! Mutsuzlukla ilgili duygularınızı yansıtan en güzel sözleri sizler için derledik:
Mutlu insanlar derin uykuda, mutsuzlar size günaydın!
Bizi mutlu edecek kısacık yollar var ama biz hep uzun yolu tercih ediyoruz.
Kimse bizi üzmeye çalışmasın çünkü zaten biz mutlu olmak varken mutsuzluğu tercih edenlerdeniz.
Çantanızda her zaman bir kitap bulundurun. Mutsuz olduğunuz anlarda en yakın arkadaşınız o olacak.
En büyük katil kim bilir misin? İçindeki mutluluğu öldüren kişi!
Her defasında açık konuşacağım diyorum ama karşımdakinin kalbini kırmamak adına yine susuyorum.
Mutluluğu kaybettiğin zaman ruhun da yaşlanır.
Hiç gülmediğim şu hayatta, istiyorum ki bir kere de mutluluktan ağlayayım!
Hüznümü kimseye göstermem ben, gündüz gülerim gece yalnızken ağlarım.
Mutsuzluk büyüteç gibidir. Hatalarımızı her zaman olduğundan büyük gösterir.
Bana neden mutsuz olduğumu soruyorlar. Ben sana onlar gibi mutlu olduğumu zannettirmeyi beceremiyorum, hepsi bu!
Unutma ki mutsuzluğun en sonunda yaşam hala seni bekliyor!
Keşke küçükken çok fazla mutlu olduğum zamanlardan biraz ayırıp saklasaydım. Bugünlerde lazım oluyor.
Mutluluk geçici diyorlar. Geçerken bize de uğrasa ne güzel olur!
Mutsuzluk aslında yanlış düşüncelerimizden kaynaklanan bir durum!
Mutsuzken canımız uzun cümleler kurmak istemez. İşte kısa mutsuzluk sözleri…
Mutluluk geçici bir duygudur. Kalıcı olan mutsuzluk!
Önce kendini mutlu et, diğer insanları sonra!
Kaybetmekten korktuğun müddetçe mutsuzluğa mahkum olursun.
Akşamları ağlamak ne de güzel hissettiriyor.
Mutsuzluklarını geride bırak, ama onlardan ders çıkarmayı unutma!
Ben sana mavileri sundum, sen ise bana siyahları!
Mutsuzlukların hepsi kardeştir, aynı dili konuşurlar.
Mutsuzluk ansızın gelmez, illa bir şey sebep olmuştur.
Mutluluk boğazımızda kalmıştı, onu da sırtımıza vurarak çıkardılar.
Bir insan mutsuz olmadıkça başkalarını anlayamazlar.
Çocuk ben sana istediğin kadar şeker alayım, sen de bana mutluluğu sat!
Bu mutluluğun ayarlarıyla kim oynadı? Görüntü var ama ses yok!
Hayat herkesin yüzüne gülmüyor maalesef. İşte hayatla ilgili mutsuzluk sözleri…
Bakmayın benim bu uçsuz bucaksız mutsuzluğuma, ben gülerken bile ağlıyorum kimse anlamıyor.
Mutsuz insanları bir tek hayalleri hayata bağlar.
Önce istediğin şeyin olacağını düşünürsün. Biraz olur gibi olur. Sonra bir bakarsın olan yine sana olur.
Masada unutulmuş bir bardak çay gibiyim. Zaman geçtikçe hayattan daha çok soğuyorum.
Yeni bir gün başlıyorsa eğer, mutsuz olma hala bir umut var demektir.
Kimse yıldızların arasından çıkıp da senin karanlığını aydınlatmayacak. O yüzden kendi karanlığını kendin aydınlat!
Bir gün eğer hayatta her şey yoluna girerse acaba bugünkü hevesim de olacak mı merak ediyorum.
Mutsuzluğun ön planda olduğu bu hayatı çok da ciddiye almaya gerek yok, bırak gittiği yere kadar gitsin.
Bu hayatta kimseye güvenmemem gerektiğini unuttuğum için mutsuzum.
Kendimize mutlu olacağımızı düşündüğümüz imkansız hedefler koyuyoruz. Sonra oraya kadar mutsuz yürüyoruz.
İnsan mutluyken değil mutsuzken hatalarını görür.
Mutluyken görmezden gelebildiğin ufak tefek şeyler mutsuzken kalbini kırar.
Ne umutlarla başlayan aşklar hüsranla bitiyor ya da bazen başlamadan bitiyor. İşte evlilikle ilgili mutsuzluk sözleri…
Anladım ki aşk iki tarafı da mağdur eden mutluluk karşıtı bir eylem.
Bir ara seni seviyorum demek geldi içimden, ama mutsuzluğuma mutsuzluk katmamak için sustum.
Ben öldüğümde kalbimi ona verin de biraz sevmeyi öğrensin.
Seneler geçmesine rağmen hala yüreğimdesin. Bir türlü seni kalbimden söküp atamıyorum.
Sensizliğe mi alıştım yoksa mutsuzluğa mı belli değil.
Bir gün geliyor kolilerce taşındığın o evi sadece ceketini alıp terk ediyorsun. Hiçbir şeyi çok zor sanmayın.
Her gün seni düşünüyorum, bu da benim mutsuzluğuma mutsuzluk katıyor.
Sevgi ve saygı sonsuzdu ama aşk hemen bitiyordu.
Ruh eşim beni köşede bekliyordu ama benim ona gidecek kadar gücüm kalmamıştı ki!
Telefon rehberimdeki herkesi senin adınla kaydettim. Beni her gün arıyorsun ama sesini değiştiriyorsun. Ben de beni özlediğini düşünüyorum.
İçimdeki yalnızlık o kadar büyümüş ki, sevilmeyi beklerken bir baktım beklemeyi sever olmuşum.
Hiçbir sevdanın sonuna nokta koyamazsın. Gidenin ardından bu son dersin ama yine biri gelir. Gelir de giden çoktan gittikten sonra!
Mutsuzluğun geçmesi için ya biri gelmedi ya biri gitmeli!
Biri mutluluk mu dedi? En son hatırladığım fotoğrafçı gülümseyin demişti, sonra bir flaş patladı ve her şey bitti!
Sen üzülme, bunlar senin suçun değil. Belki de güzel günler gelmekten vazgeçmiştir.
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