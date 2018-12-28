Muz çiçeklerini yoğurtla beraber yerseniz...

Asyalıların sağlık ve güzelliğini borçlu olduğu muz çiçeği son derece faydalı bir besin kaynağıdır. Doğal ve etkili bir kaynak olmasına rağmen bilinirliği pek yoktur. Yüksek oranda lif ve protein içerir. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve demir bakımından da güçlüdür. Aynı zamanda içeriğinde A, C, E ve K vitaminlerini barındırır.

Her derde deva!

Fenolik asit, tanenler ve flavonoidler gibi maddeler bakımından zengin olan muz çiçeği, iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede vücudu kısa sürede temizler. Kalp hastalıklarıyla ciddi bir şekilde mücadele eden muz çiçeği, damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

Lif bakımından zengin olduğundan bahsetmiştik, bu sayede sindirim sistemini kontrol altına alarak hızlı kilo vermeyi destekler. İshal ve kabızlık sorunları ortadan kalkar.

Uzmanlar, hamilelik süresince bebek gelişimini desteklediğini söylerler. Doğum sonrası ise anne sütünü artırmaya yardımcı olur.

İyi bir magnezyum kaynağıdır, doğal antidepresan etkisi gösterir. Kaygı bozukluğu tedavisinde de yardımcı olur.