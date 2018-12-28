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Muz çiçeklerini yoğurtla beraber yerseniz...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 28.12.2018 09:57 | Son Güncelleme

Muzun faydalarına artık hepimiz aşinayız. Peki ya muz çiçeklerine? Muzun olgunlaşmadan önceki çiçeklerinin faydası yediğimiz meyvesinden çok daha fazla fayda sağlıyor. Doğada bulunan en güçlü protein deposu olarak bilinen muz çiçeğini bir de yoğurtla yerseniz neredeyse 10 yaş gençleşmeniz mümkün!

Muz çiçeklerini yoğurtla beraber yerseniz...

Asyalıların sağlık ve güzelliğini borçlu olduğu muz çiçeği son derece faydalı bir besin kaynağıdır. Doğal ve etkili bir kaynak olmasına rağmen bilinirliği pek yoktur. Yüksek oranda lif ve protein içerir. Kalsiyum, potasyum, magnezyum, fosfor ve demir bakımından da güçlüdür. Aynı zamanda içeriğinde A, C, E ve K vitaminlerini barındırır.

Her derde deva!

muz

Fenolik asit, tanenler ve flavonoidler gibi maddeler bakımından zengin olan muz çiçeği, iyi bir antioksidan kaynağıdır. Bu sayede vücudu kısa sürede temizler. Kalp hastalıklarıyla ciddi bir şekilde mücadele eden muz çiçeği, damar tıkanıklığını önlemeye yardımcı olur.

Lif bakımından zengin olduğundan bahsetmiştik, bu sayede sindirim sistemini kontrol altına alarak hızlı kilo vermeyi destekler. İshal ve kabızlık sorunları ortadan kalkar.

muz çiçeği

Uzmanlar, hamilelik süresince bebek gelişimini desteklediğini söylerler. Doğum sonrası ise anne sütünü artırmaya yardımcı olur.

İyi bir magnezyum kaynağıdır, doğal antidepresan etkisi gösterir. Kaygı bozukluğu tedavisinde de yardımcı olur.

Yoğun adet sancısı çekenler dikkat;

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Regl dönemlerinde aşırı sancı çeken kadınların imdadına koşuyor muz çiçekleri. İki yemek kaşığı haşlanmuış muz çiçeğini bir kase yoğurt ile karıştırın ve adetinizden bir gün önce tüketin. Sabahı da bu karışımı tekrar edebilirsiniz. Muz çiçekleri vücuttaki progesteron oranını artıracak ve şiddetli ağrıyı azaltacaktır.

İçeriğindeki etanole maddesi sayesinde parazitlerin oluşumunu engeller. Bu sayede enfeksiyon riski ortadan kalkar. Eski dönemlerde Asya ülkerinde muz çiçekleri savaş döneminde yaraları iyileştirmek için kullanılırmış, yani bir tıbbi malzeme görevi görüyordu.

Bağışıklığı güçlendirir ve kanserli hücrelerin oluşumunu engeller.

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