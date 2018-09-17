Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Çünkü...

Akne



Muz kabuklarında yer alan yüksek besin değeri onu harika bir akne ilacı haline getiriyor. Muz kabuğunun beyaz kısmıyla akneli cildinize 15 dk boyunca masaj yapabilirsiniz. Bu masajı birkaç gün tekrarlayın ve mümkünse bu tedaviyi gece yatmadan önce uygulayın. Bu yöntemi uyguladıktan sonra ertesi güne kadar yüzünüzü yıkamayın.

Saç maskesi

Bu kolay ev yapımı maske saçınızın daha parlak ve yumuşak olmasını sağlayacaktır. 1 adet olgunlaşmış muzu, 1 adet avokadoyu ve 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın. Sonrasında maskeyi saçınıza sürüp 30 dk boyunca bekletin. Daha iyi sonuçlar için haftada 2 defa uygulayın.

Ayakkabı parlatma

Muzun iç kısmıyla ayakkabılarınızın dış kısımlarını ovarak daha parlak hale getirebilirsiniz. Ancak muz kabuğunun tamamen kahverengi olmamasına dikkat edin.

Citteki mürekkep lekesi

Cildinizde yer alan mürekkep lekelerini çıkarmak için muz kabuklarını kullanabilirsiniz.



