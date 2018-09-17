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Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Çünkü...

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 17.09.2018 16:32 | Son Güncelleme

Muz yedikten sonra kabuğunu atanlardansanız, birazdan vereceğimiz bilgilerden sonra pişmanlık duyacaksınız. İşte muz kabuklarının farklı kullanım alanları…

Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Çünkü...

Akne

akne
Muz kabuklarında yer alan yüksek besin değeri onu harika bir akne ilacı haline getiriyor. Muz kabuğunun beyaz kısmıyla akneli cildinize 15 dk boyunca masaj yapabilirsiniz. Bu masajı birkaç gün tekrarlayın ve mümkünse bu tedaviyi gece yatmadan önce uygulayın. Bu yöntemi uyguladıktan sonra ertesi güne kadar yüzünüzü yıkamayın.

Saç maskesi

maske

Bu kolay ev yapımı maske saçınızın daha parlak ve yumuşak olmasını sağlayacaktır. 1 adet olgunlaşmış muzu, 1 adet avokadoyu ve 2 çorba kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın. Sonrasında maskeyi saçınıza sürüp 30 dk boyunca bekletin. Daha iyi sonuçlar için haftada 2 defa uygulayın.

Ayakkabı parlatma

muz-kabugu

Muzun iç kısmıyla ayakkabılarınızın dış kısımlarını ovarak daha parlak hale getirebilirsiniz. Ancak muz kabuğunun tamamen kahverengi olmamasına dikkat edin.

Citteki mürekkep lekesi

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Cildinizde yer alan mürekkep lekelerini çıkarmak için muz kabuklarını kullanabilirsiniz.


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