Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydası saymakla bitmiyor! Ayakkabı parlatırken...

Muz potasyum değeri en yüksek meyvedir ve başta yüksek tansiyonu düşürücü özelliğiyle birçok sağlık sorununa iyi gelir. Tokluk hissi verdiği için diyet ve spor yapanların da oldukça sık tükettiği, içi kadar kabukları da değerli olan muza bakış açınızı değiştirecek ve muz kabuklarını çöpe atmadan önce değerlendirmenizi sağlayacak faydalı kullanım alanları ise şu şekilde:

DİŞ BEYAZLATMA

Muz kabuğu içinde bulunan sitrik asit sayesinde dişlerin beyazlatılmasında ve diş üzerindeki lekelerin giderilmesinde etkili olur. Dişlerinizin göz alacak şekilde beyazlaması ve parlaması için düzenli olarak günde 1-2 kere muz kabuklarını kullanmanız yeterli. Bunun için dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi ovmalısınız.

BÖCEK VE SİVRİSİNEK ISIRIKLARI

Muz kabuğunda bulunan polisakkaritler, böcek ve sinek ısırığı sonrası ciltte oluşan kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtileri geçirme özelliğine sahiptir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda 5 dakika boyunca ısırığın olduğu bölgeyi muz kabuğuyla ovmalısınız ve gerekirse bölgenin üzerinde biraz daha bekletebilirsiniz. Kızarıklığın, şişliğin ve kaşıntının gittikçe azaldığına şahit olacaksınız.