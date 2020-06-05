Muz kabuklarını sakın çöpe atmayın! Faydası saymakla bitmiyor! Ayakkabı parlatırken...

Muz potasyum değeri en yüksek meyvedir ve başta yüksek tansiyonu düşürücü özelliğiyle birçok sağlık sorununa iyi gelir. Tokluk hissi verdiği için diyet ve spor yapanların da oldukça sık tükettiği, içi kadar kabukları da değerli olan muza bakış açınızı değiştirecek ve muz kabuklarını çöpe atmadan önce değerlendirmenizi sağlayacak faydalı kullanım alanları ise şu şekilde:
Muz kabuğu içinde bulunan sitrik asit sayesinde dişlerin beyazlatılmasında ve diş üzerindeki lekelerin giderilmesinde etkili olur. Dişlerinizin göz alacak şekilde beyazlaması ve parlaması için düzenli olarak günde 1-2 kere muz kabuklarını kullanmanız yeterli. Bunun için dişlerinizi fırçaladıktan sonra bir muz kabuğunun iç kısmıyla dişlerinizi ovmalısınız.
Muz kabuğunda bulunan polisakkaritler, böcek ve sinek ısırığı sonrası ciltte oluşan kızarıklık ve kaşıntı gibi belirtileri geçirme özelliğine sahiptir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda 5 dakika boyunca ısırığın olduğu bölgeyi muz kabuğuyla ovmalısınız ve gerekirse bölgenin üzerinde biraz daha bekletebilirsiniz. Kızarıklığın, şişliğin ve kaşıntının gittikçe azaldığına şahit olacaksınız.
Birçok kişinin ortak derdi sivilce ve leke oluşumunu muz kabukları sayesinde gidermek çok basit ve masrafsız bir çözüm olmaz mıydı? Bu, içindeki antioksidan ve vitaminler sayesinde muz için çok kolay! Cildinize muz kabuğuyla 5 dakika boyunca masaj yaptıktan sonra 15 dakika daha bekleyip yüzünüzü yıkamalısınız. Bu işlemi düzenli uyguladığınız takdirde farkı göreceksiniz.
Muz kabuğu bir miktar elma sirkesine batırılıp siğilli bölgelere uygulandığında antiseptik özelliği göstererek siğillerin hızlıca iyileşmesini sağlar.
Baş ağrısı bazen çok şiddetli bir hal alıp günlük işleri bile aksatmanıza sebep olabilir. Başınız ağrıdığında muz kabuklarını alnınıza ve şakaklarınıza koyarak dinlenme pozisyonuna geçmelisiniz.
Muz kabuklarında bulunan triptofan adındaki bir çeşit aminoasit, serotonin salgılanmasında aktif rol oynar. Serotonin ise size mutluluk veren, stresten ve depresyondan kurtaran, vücudun ürettiği doğal bir hormondur. Vücudun doğal yollarla daha fazla serotonin salgılaması ve kendinizi daha iyi hissetmeniz için bir fincan muz kabuğu çayı içmeniz yeterli olacaktır. Muz kabuğu çayı için 2 adet muzun kabuğunu yaklaşık 2 bardak suyun içinde kaynatın ve birkaç dakika bekletin.
Ayakkabı boyalarının içinde bulunan parlatıcı özellikteki potasyum, muz kabuğunda doğal olarak bulunur ve ayakkabılarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturur. Muz kabuğuyla ovduğunuz ayakkabıları bir süre beklettikten sonra temiz bir bezle silmelisiniz.
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