Demleyip çöpe atıyorsanız bir kez daha düşünün! Toprak için böyle kullanılıyor

Bahçe uzmanları kullanılmış çay poşetlerinin içindeki çay yapraklarını değerlendirmenin farklı bir yolunu açıkladı.

Sebze ve meyve kabukları gibi organik mutfak atıkları çöpe atılmak yerine bir kapta veya bahçenin uygun bir bölümünde biriktirilebiliyor. Bu atıklar zaman içerisinde doğal olarak parçalanarak toprağı beslemek amacıyla kullanılabilecek organik bir karışıma dönüşüyor. Bu işleme “kompost yapımı”, ortaya çıkan doğal gübre benzeri karışıma ise “kompost” adı veriliyor. Çay yaprakları da kompost olarak kullanılıyor.

ÇAY POŞETİNİ DOĞRUDAN KOYMAYIN

Satılan bazı çay poşetlerinde, poşetin sıcak su içerisinde dağılmasını engellemek ve kenarlarını kapatmak amacıyla plastik bazlı malzemeler kullanılabiliyor. Bu nedenle kullanılmış çay poşetini olduğu gibi bahçeye veya doğal gübre hazırladığınız karışımın içine atmak yerine poşeti keserek açın. İçerisindeki kullanılmış çay yapraklarını karışıma ekleyebilir, poşetin kendisini ise çöpe atabilirsiniz.

KULLANILMIŞ ÇAY YAPRAKLARI TOPRAĞA NE SAĞLIYOR?

Kullanılmış çay yaprakları, sebze ve meyve kabukları gibi organik atıklarla birlikte doğal gübre hazırlığında değerlendirilebiliyor. Zamanla parçalanan bu organik maddeler, toprağın yapısının iyileşmesine katkı sağlıyor.

Organik maddelerden elde edilen karışım toprağa eklendiğinde özellikle suyu hızlı kaybeden toprakların nemi daha iyi tutmasına yardımcı olabiliyor. Ağır ve sıkışık topraklarda ise yapının ve havalanmanın iyileşmesine katkı sağlayabiliyor. Organik maddelerin parçalanması aynı zamanda topraktaki mikroorganizmaların faaliyetini desteklerken, içerdiği besinlerin zaman içerisinde toprağa karışmasını sağlıyor.

Ancak kullanılmış çay yapraklarını tek başına mucizevi bir bitki besini olarak görmek yerine, sebze-meyve kabukları ve diğer uygun organik atıklarla birlikte hazırlanan doğal gübre karışımının bir parçası olarak değerlendirmek gerekiyor.