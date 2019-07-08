Muzaffer Bilazer: “Taylan Antalyalı’nın gitme olasılığı yüksek”

Kulüp tesislerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bilazer Taylan’a birçok teklifin olduğunu ve futbolcunun takımdan ayrılma olasılığının da yüksek olduğunu ifade ederek, “Taylan şu anda bizim futbolcumuz bizimle birlikte antrenmanlara katılıyor. Taylan buraya kendini ait hissediyor. Burada bize ve adına önemli başarılara imza attı. Kendi adına önemli bir süreç elde etti. Bu süreci değerlendirmek istemesini biz anlayışla karışılıyoruz ama ortada da bir kulüp var. Taylan’ın bu şehre çok şey kattığı gibi bu kulüpte Taylan’a o kadar şey kattı. Taylan’ın gitme noktasında ki olasılığı yüksek bizde Taylan’dan elde edeceğimiz geliri de başka bir yerde kullanmak istiyoruz” dedi.

'OBERTAN'LA ANLAŞMAYA YAKINIZ'

Obertan’ı takımda görmek için yoğun bir çaba sarf ettiklerini kaydeden Bilazer, “Transfer konusunda hızlı bir şekilde ilerliyoruz. İlk önce Pote’yi ardından Aykut’u kadromuza kattık. Yakın zamanda birkaç oyuncu daha imza atacak. Prensipte mutabık kaldığımız oyuncular var. İmza atmadığımız için isim vermek istemiyorum. Takımın yapısı içerisinde satılacak ve durumu netleşmeyen oyuncular var. Normalde planımız 7-8 oyuncu var. Öncelikli planımız 7-8 oyuncu. Takımımızda Obertan’ı görmek istiyoruz. Obertan’la anlaşmaya yakınız. Onunla birlikte 11 yabancı oyuncumuz olacak. Aramızdan ayrılacak yabancı oyuncular var” ifadelerini kullandı.