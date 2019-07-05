Muzda bulunan küçük iplerin sırrı nedir?

Muzun kabuğunu soyduktan sonra meyvenin üzerinde ince iplere benzeyen parçalar kalır. Genelde birçoğumuz muzu yemeden önce iplikleri çekip atarız. Son derece faydalı olan bu meyve, mükemmel bir lif kaynağıdır. Yüksek oradan potasyum ve diğer vitamin, mineralleri içerir. Muz, kas kramplarını önleyebilir ve enerji artışı sağlar.

Muzun üzerinde bulunan bu iplere 'floem demetleri' adı verilir. Uzmanlar çöpe attığımız floemlerin yenilebilir olduklarını söylüyorlar. Muzu yemeden önce floemleri atmanıza hiç gerek yok. Floemler çok lezzetli olmasalar da rahatsız edici bir tada sahip değildir. Muzların olgunlaşmasında önemli bir yere sahiptirler. Aynı zamanda potasyum, lif, A vitamini ve B6 vitamini gibi birçok vitamin içerirler. Aslında çöpe attığımız şey sadece muzun büyümesine yardımcı olan ipçikler değil, birer sağlık kaynaklarıdır.

Muzun faydalarından bahsedecek olursak;

Potasyum yönünden zengin olan muz acısız böbrek taşı dökmeye yardımcı olur.

Düzenli olarak tüketildiğinde kan basıncını dengeler.

Ülsere karşı koruma sağlar.

İçerdiği maddeler sayesinde vücuttaki serotonin miktarını yükseltir.

Birçok faydasının dışında içerdiği besinler yardımıyla çocukların sağlıklı gelişmesine yardımcı olur.

Kemik sağlığını korur.



