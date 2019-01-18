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Müzede yıllarca sergilenen deniz kabuğu 460 milyon yıllık çıktı

Betül Kurucu Betül Kurucu
GÜNDEM  | 18.01.2019 09:07 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlanan deniz kabukları içinde 460 milyon yıllık deniz kabuğu fosili tespit edildi. Bir iş insanı tarafından bağışlanan deniz kabukları arasından çıkan fosilin en eski deniz kabuğu olduğu ortaya çıktı. Florida'dan getirilen deniz kabuğu fosili Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu adıyla sergileniyor.

Müze koleksiyonunda 6 ine yakın deniz kabuğu bulunuyor. Ege Üniversitesi bünyesindeki Tabiat Tarihi Müzesi'nden uzmanların yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan deniz kabuğu fosili Crytiidae sınıfına ait. Müzede 460 milyonluk deniz kabuğu fosili dışında 1 milyon yıl öncesine ait fosiller de bulunuyor.

460 milyon yıllık fosil bulundu!

İş adamı Hasan Güleşçi'nin farklı ülkelerden temin ettiği deniz kabuklarından oluşan koleksiyon, Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlandı. Deniz kabukları, müzede "Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu" adıyla sergilenmeye başlandı.
Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli paleontolog Serdar Mayda ve ekibi, 46 deniz kabuğu fosili üzerinde araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda 46 deniz kabuğundan bir tanesinin 460 milyon yıllık olduğu belirlendi.
Müze Müdürü Selen Cambazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müze koleksiyonunda 6 bine yakın deniz kabuğu olduğunu söyledi.
Koleksiyondaki deniz kabuklarının dünyanın çeşitli yerlerinden toplandığını belirten Cambazoğlu, dünyadaki en büyük deniz kabuğu koleksiyonlarından birisine sahip olduklarını ve fosilleri tarihlendirdiklerini dile getirdi.

'FLORİDA'DAN GELEN BİR FOSİL'

'FLORİDA'DAN GELEN BİR FOSİL'
Ege Üniversitesi bünyesindeki Tabiat Tarihi Müzesi'nden uzmanların müzeye bağışlanan fosillerle ilgili araştırma yaptığını belirten Selen Cambazoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"460 milyon yıl öncesi ve 1 milyon yıl öncesi arasında tarihlenen deniz kabuklarının fosillerinin müzemizde olduğu anlaşıldı. En eski tarihlenen deniz kabuğu, 460 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Florida'dan gelen bir fosil. Deniz kabuğu fosili 'Crytiidae' sınıfına ait."
Cambazoğlu, yaklaşık 5 ay önce söz konusu çalışma için müracaat ettiklerini, müzedeki koleksiyonda 168 deniz kabuğu ailesinden örneklerin olduğunu da kaydetti.
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