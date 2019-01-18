Müzede yıllarca sergilenen deniz kabuğu 460 milyon yıllık çıktı

Müze koleksiyonunda 6 ine yakın deniz kabuğu bulunuyor. Ege Üniversitesi bünyesindeki Tabiat Tarihi Müzesi'nden uzmanların yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan deniz kabuğu fosili Crytiidae sınıfına ait. Müzede 460 milyonluk deniz kabuğu fosili dışında 1 milyon yıl öncesine ait fosiller de bulunuyor.

460 milyon yıllık fosil bulundu!

İş adamı Hasan Güleşçi'nin farklı ülkelerden temin ettiği deniz kabuklarından oluşan koleksiyon, Bodrum Deniz Müzesi'ne bağışlandı. Deniz kabukları, müzede "Hasan Güleşçi Deniz Kabukları Koleksiyonu" adıyla sergilenmeye başlandı.

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli paleontolog Serdar Mayda ve ekibi, 46 deniz kabuğu fosili üzerinde araştırma yaptı. Yapılan çalışma sonucunda 46 deniz kabuğundan bir tanesinin 460 milyon yıllık olduğu belirlendi.

Müze Müdürü Selen Cambazoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, müze koleksiyonunda 6 bine yakın deniz kabuğu olduğunu söyledi.

Koleksiyondaki deniz kabuklarının dünyanın çeşitli yerlerinden toplandığını belirten Cambazoğlu, dünyadaki en büyük deniz kabuğu koleksiyonlarından birisine sahip olduklarını ve fosilleri tarihlendirdiklerini dile getirdi.

'FLORİDA'DAN GELEN BİR FOSİL' Ege Üniversitesi bünyesindeki Tabiat Tarihi Müzesi'nden uzmanların müzeye bağışlanan fosillerle ilgili araştırma yaptığını belirten Selen Cambazoğlu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"460 milyon yıl öncesi ve 1 milyon yıl öncesi arasında tarihlenen deniz kabuklarının fosillerinin müzemizde olduğu anlaşıldı. En eski tarihlenen deniz kabuğu, 460 milyon yıl öncesine tarihleniyor. Florida'dan gelen bir fosil. Deniz kabuğu fosili 'Crytiidae' sınıfına ait."