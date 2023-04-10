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Müzik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Müzik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

28.03.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite tercihinde yetenek ve ilgi alanına göre bölüm seçilmesi hayatınızın hangi şekilde ilerleyeceğini büyük oranda etkiler. Bu yüzden üniversite öncesinde araştırma yapmanız ve kendinizi tanıyarak bu yolculuğa başlamanız önem taşır. Müziğe ilginiz varsa müzik bölümüyle akademik anlamda bilgi sahibi olmanız ve müzik üretiminde yer almanız mümkündür.

Müzik mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Müzik bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Müziğin hayatımızın pek çok alanında bulunması müzik eğitimini ve müzik bölümünü popüler ve önemli bir noktaya getirdi. Müzik bölümüyle kendi sesinizi kullanmayı öğrenebilir ve bir müzik aletini iyi derecede çalmayı öğrenebilirsiniz. Ayrıca yöneldiğiniz alana göre beste yapmak ve düzenleme işleri gibi farklı dallara yönelebilirsiniz. Yeteneğine göre seçtiğiniz farklı ana sanat dallarında müzik kültürleri ve enstrümanlar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Müzik bölümü birlikte çalışmayı da gerektirdiği için oldukça sosyal bir bölümdür. Arkadaşlarınızla birlikte üretebilirsiniz ve bu durum yaratıcılığınızı geliştirmek için önemli bir adım olabilir.

Müzik bölümü nedir?

Müzik bölümü üniversitede konservatuarlarda, müzik ve sahne sanatları fakültesinde ya da güzel sanatlar fakültesinde eğitim veren bir bölümdür. Devlet konservatuarlarında müzik bölümü yaylı çalgılar ana sanat dalı, piyano-arp-gitar ana sanat dalı, kompozisyon-orkestra şefliği ana sanat dalı, üflemeli-vurmalı çalgılar ana sanat dalı, Türk müziği ana sanat dalı ve caz ana sanat dalı gibi bölümlere ayrılır. Bu ana sanat dalları öğrencilere farklı yetkinlikler kazandırmayı amaçlar. Müzik eğitimi öğrenciye; psiko-motor becerilerin gelişmesi, müzik bilgisinin öğretilmesi ve bir enstrümana hâkim olacak derece öğrenilmesi gibi katkıları sağlar. Aynı zamanda kişilerin kendi seslerini kullanmayı öğrenmesi ve çeşitli seslerin algılanması öğretilir.

Müzik bölümünde armoni eğitimi ve nota bilgisine sahip olmak gibi evrensel bilgiler verilir. Eğitim sürecinde öğrenciler pek çok bilimsel ve sanatsal aktivitede yer alır. Öğrencilerin konserlere, seminerlere ve sunumlara katılması sağlanır. Müzik bölümü akademik eğitimle birlikte öğrencilerin sosyal yönden gelişmesini sağlamayı amaçlar. Orkestrayla birlikte yapılan çalışmalarda takım çalışmasına uyum ve birlikte hareket etme becerileri kazandırılır.

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Müzik bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Müzik bölümü üniversitelerde lisans düzeyinde eğitim verir ve eğitimin süresi 4 yıldır. Müzik bölümü öğrencileri yetenek sınavı ile kabul eder. Bölümlerin uygun gördüğü kurullar mülakatlarda öğrencileri seçer. Ayrıca üniversite sınavında belirlenen baraj puanının üzerinde bir puan alınması gerekir. Müzik bölümünde müziğin tarihi ve gelişimi ile ilgili teorik derslerin yanında armoni ve çalgı aleti kullanımı gibi pratiğe yönelik çeşitli dersler yer alır. Sınavlar genellikle uygulamalı olarak yapılır. Öğrencileri farklı alanlarda geliştiren Müzik bölümü dersleri:

  • Koro
  • Müzik kültürü
  • Müzik terimleri
  • Çalgı eğitimi
  • Armoni
  • Modern müzik tarihi
  • Müzik teknolojileri
  • Ses eğitimi
  • Türk müziği eğitimi
  • Batı müziği eğitimi
  • Müzik teorisi
  • Ses açma teknikleri
  • Anlam ve göstergebilim
  • Form ve analiz
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Müzik mezunları ne iş yapar?

Müzik mezunları aldıkları eğitim sonucunda müzik teorisine, armoni bilgisine sahip olurlar. En az bir enstrümana hâkim olacak düzeye gelirler. Bu sayede kendi bestelerini yapabilir ya da yapılan besteleri düzenleme işini yapabilirler. Müzik bölümünü tamamladıklarında eserlerin teknik ve müzikal anlamda deşifrelerini yapabilme yetisini kazanırlar. Sahne üzerinde çalacakları eserleri solo olarak ya da orkestrayla birlikte çalma becerilerini geliştirirler. Müziğin yer aldığı sinema, reklam, sahne sanatları gibi endüstrilerde ve iş alanlarında görev alabilirler. Kendilerini geliştirdikleri müzik aletine ya da kendi seslerine göre farklı dallarda çalışma ve ilerleme şansları bulunur.

Müzik mezunları nerelerde çalışır?

Müzik bölümü mezunları eğitimlerini başarıyla tamamladıklarında farklı alanlarda istihdam edilebilirler. Müzik mezunları iş imkânları özel sektörde ve kamuda çeşitli pozisyonlarda olabilir. İsteyenler müzik eğitiminin alınmasının ardından kendi kişisel müzik kariyerlerine devam edebilirler. Kamu personeli seçme sınavı ile yeterli puanı alıp şartları yerine getirdiklerinde kamuda görev alabilirler. Bunun dışında kurumların mülakat ve seçmelerine katılarak ilgili birimlerde çalışabilirler. Müzik mezunlarının kamuda iş olanakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Devlet koroları
  • Devlet orkestraları
  • Devlet opera ve balesi
  • Belediye kültür ve sosyal işler müdürlükleri
  • Kültür bakanlığının ilgili birimleri
  • Formasyon alınmasıyla Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda müzik öğretmeni
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Müzik bölümü mezunları aynı zamanda formasyon ve akademik kariyerleriyle konservatuarlarda öğretim görevlisi olabilirler. Lisans programının tamamlanmasının ardından güzel sanatlar fakültesi, sanat tasarım fakültesi gibi birimlerde sanat dallarından yüksek lisans programlarına katılabilirler. Sanatta yeterlilik programları ile akademik kariyerlerinde ilerleyebilirler. Müzik bölümü mezunları özel sektörde ise kendini geliştirdikleri alana göre pek çok farklı işte yer alabilirler. Temel sanat eğitimi bölümlerinin zorlayıcı fakat geniş kapsamlı olması mezunların özel sektörde iş alanlarını genişletir. Müzik mezunlarının özel sektörde iş olanakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Orkestra şefliği
  • Bireysel olarak ya da müzik grubu ve orkestrayla müzikal kariyer
  • Özel ders öğretmenliği
  • Müzik terapisti
  • Aranjör
  • Müzik yazarlığı
  • Yayıncılık
  • Müzik eleştirmenliği
  • İçerik ve blog yazarlığı
  • Ses ve kayıt stüdyoları
  • Tonmaister
  • Müzik prodüktörü
  • Ses tasarımcısı
  • Film ve dizi müziği bestecisi
  • Reklam müziği bestecisi
  • Kompozitörlük
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