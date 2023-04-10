Muhasebe mezunları ne iş yapar, iş olanakları nelerdir? Muhasebe bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Çoğunlukla ofis ortamında ve masa başında icra edilen muhasebe bölümü, işletmelerin ve kurumların mali işlerini takip ve kontrol eder. Dolayısıyla her işletmede bulunması gereken bir birimdir. İşletmelerin geleceği ve ilerlemesi açısından muhasebe kayıtları büyük önem taşır. Şirket bünyesinde alınan uzun vadeli kararlar muhasebe verilerinden yola çıkılarak alınır. Kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulabilmesi için alanında uzman muhasebecilere ihtiyaç duyulur. Bu bireylerin finansal işlemleri kaydetme ve uygun şekilde raporlama becerilerine sahip olması beklenir.

Muhasebe bölümü nedir?

Muhasebe bölümü bir kurumun veya işletmenin bünyesinde işletmenin gelirlerini giderlerini ve ödemelerini kaydeden birimdir. Muhasebe biriminde bu tür finansal işlemlerin kaydı, sıralanması, özetlenmesi ve ulaşılan sonuçların rapor ve analizlerle sunulması işleri yapılır. Sonuçta işletmenin ya da kurumun finansal durumunu açıklayan raporlar yönetime ya da yönetim kuruluna sunulur. Muhasebe bölümünde çalışacak kişinin finansal işlemleri uygun şekilde kaydedip raporlama becerilerine sahip olması gerekir. Muhasebe bölümleri üniversitelerde iktisadi ve idari bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinde yer alır. Fakülte ve bölüm isimleri üniversitelere göre değişebilir.

İş alanının geniş olması ve her işletmede en az bir muhasebeci olması gerektiğinden popüler bir bölümdür. Ülkemizde çeşitli üniversitelerde muhasebe programı bulunur. Örgün eğitim dışında açık öğretim fakültelerinde muhasebe programı yer alır. Üniversitelerde muhasebe, muhasebe ve finans, muhasebe ve denetim bölümlerinde eğitim alırlar. Muhasebe bölümü dersleri:

Genel muhasebe

Mikroekonomi

Makroekonomi

Finansal yönetim

Ticari matematik

Dış ticaret işlemleri

Kamu maliyesi

Maliyet muhasebesi

Banka ve sigorta muhasebesi

Şirketler muhasebesi

Mali tablolar ve analiz

İşletme yönetimi ve genel işletme

Yukarıdaki gibi çeşitli konulardan ders alan öğrenciler ayrıca seçmeli derslerle istedikleri alana yönelik ilerleme kaydedebilir ve kendilerini geliştirebilirler. Tercih ettikleri muhasebe konusundan daha fazla ders alıp eğitimlerinde belirli bir alana yönelebilirler. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrenciler muhasebe lisans diplomasını almaya hak kazanır.

Muhasebe bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Üniversitelerin eşit ağırlık (Türkçe-matematik) puan türüyle aldığı muhasebe bölümleri 4 yıllık lisans eğitim programına sahiptir. Zorunlu dersler ve mesleki seçmeli derslerle tamamlanan 240 kredi ile bölümlerden mezun olmaya hak kazanılır. Ayrıca muhasebe ve vergi uygulamaları isimli program 2 yıllık ön lisans düzeyinde eğitim verir. Bu programı başarıyla bitirmek için 120 kredilik derslerin tamamlanması gerekir. Bu bölüm açık öğretim fakültelerinde sıklıkla tercih edilen bölümlerden biridir.

Muhasebe mezunları ne iş yapar?

Muhasebe mezunları genel olarak şirketlerin veya kurumların bünyesinde finansal işlemleri takibini yapar. Ayrıca finansal işlemlerin dökümünü şirketteki ve devletteki gerekli birimlere iletmekle sorumludur. Muhasebeciler işletmenin ücretli personeli olarak çalışabilirler. Bunun haricinde dışarıdan sözleşme yaparak farklı işletmelerin finansal takiplerini kendi ofislerinde yapabilirler. Bir muhasebeci işletme için gerekli finansal bilgileri işletmenin ya da şirketin yönetimine sunar. Kaydedilen mali işlemlerin yanında analiz işlemleriyle şirketin yönetimine dair öngörüler ve varsayımlar da muhasebeci tarafından yönetime iletilir.

Ön muhasebe personeli günlük olarak fatura, çek ve tahsilat gibi işlemleri muhasebeleştirir. Bu bilgilerin dosyalanması ve arşivlenmesi gibi görevleri yerine getirir. İşletmelerin mali olarak kontrol edilmesine destek olan ön muhasebe personelleri muhasebe işlerine yardımcı olur. Bu yönüyle işletmeler için büyük öneme sahiptirler.

Muhasebe mezunları nerelerde çalışır?

Muhasebe bölümlerini gerekli şartları yerine getirerek tamamlayan kişiler kendi muhasebe ofislerini açarak çalışmaya başlayabilirler. Bunun dışında mali müşavirlerin ofislerinde yardımcı eleman olarak çalışmaları mümkündür. Muhasebe mezunları iş imkanları özel sektör ve kamu olarak ikiye ayrılarak incelenebilir. Kamu kurumlarında çalışabilmek için öncelikle KPSS’den yeterli puanı almaları gerekir. Atanmaları durumunda muhasebe mezunlarının kamuda iş olanakları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Vergi daireleri

Defterdarlıklar

Mal müdürlükleri

Devlet bankaları

Maliye bakanlığı

Belediyeler

Kurumların taşra teşkilatları

Memur sıfatıyla müfettişlik

Muhasebe mezunlarının özel sektörde iş olanakları kamuya kıyasla daha geniştir. Holdinglerden küçük işletmelere kadar farklı kademelerde pek çok işletme muhasebecilere ihtiyaç duyar. Muhasebe bölümünden mezun olanlar için özel sektörde iş imkanlarını aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

İşletmelerin finans birimleri

Mali müşavirlik büroları

Muhasebe ofisleri

Özel bankalar

Turizm işletmeleri

İnşaat firmaları

Endüstri işletmeleri

Sigorta şirketleri

Ekonomik yatırım şirketleri

Muhasebeci olmak için gereken özellikler nelerdir?

Muhasebe bölümlerinden mezun olurken belirli yetkinliklerin kazanılması gerekir. Kendinize şirketlerin ihtiyaç duyduğu alanlara yönelik yaptığınız yatırımlar iş bulma sürecini kolaylaştırır. Meslek hayatınızda sahip olmanız gereken mesleki ve kişisel yeterlilikler aşağıdaki gibi sıralanabilir: